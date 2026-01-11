Правительство Ирана объявило трёхдневный траур

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня правительство объявляет трехдневный траур в память о мучениках иранской национальной борьбы сопротивления против Соединенных Штатов и сионистского режима. Иранский народ на собственном опыте убедился, как городские бунтари-террористы совершали насилие, подобное тому, что чинили ИГИЛ* (ИГ – запрещенная в России террористическая организация) против родного народа, сил безопасности и правоохранительных органов, из-за чего погибли многие люди», – сообщила в Telegram-канале государственная телерадиокомпания IRIB.

В сообщении отмечается, что подобного всплеска насилия до сих пор не наблюдалось, за исключением действий американцев, прошедших подготовку у боевиков ИГИЛ.

«Президент Ирана, глубоко опечаленный потерей сынов родины, присоединится к правительству в трауре по погибшим и пригласит иранский народ на Марш национального сопротивления в понедельник», – сказано в завершение правительственного объявления.

Напомним, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство HRANA сообщало, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек. Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов.