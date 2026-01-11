  • Новость часаКомандующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    11 января 2026, 22:02 • Новости дня

    Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Telegram-канале о снятии ограничений с работы краснодарского аэропорта Пашковский.

    «Аэропорт Краснодара (Пашковский): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09.00 мск – согласно действующему NOTAM.

    Напомним, ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Краснодара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за пять часов воскресенья сбили семь БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями


    9 января 2026, 12:58 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    Комментарии (49)
    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (33)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог Дробницкий: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    @ HENRY CHIRINOS/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    С самого начала драматичной истории с танкером Marinera («Маринера») было непохоже, что США хотят эскалации. Официальные представители Белого дома подчеркивали, что корабль имеет опосредованное отношение к Москве, но СМИ намеренно увеличивали градус напряжения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп освободил двух россиян, входивших в состав экипажа танкера.

    «Я лично оцениваю всю историю с танкером как одну большую «подставу», призванную вбить клин в российско-американские отношения. Большая загадка, как именно танкер Marinera, вывесил флаг РФ непосредственно в разгар погони за ним американской береговой охраны», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Впрочем, Штаты сразу отдавали себе отчет в том, что Россия к данной истории имеет крайне опосредованное отношение. Например, вице-президент страны Джей Ди Венс заявил, что речь идет о «поддельном» корабле РФ. Подобные слова можно считать срочной реакцией на возросшее напряжение между Москвой и Вашингтоном», – продолжил он.

    «Однако американские и европейские СМИ большого внимания подобным выступлениям не уделяли. Напротив, они сфокусировались на пребывании в составе экипажа двух россиян. Напомню, еще вчера морякам сулили тюремное заключение. Причем сроки заключения «рисовали» нешуточные», – добавил собеседник.

    «Дополнительно нагнетанию ситуации способствовало недавнее взятие в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот шаг Белого дома усилил обсуждение в прессе Доктрины Монро, которая стала называться либералами крайне агрессивной и опасной идеологемой. Все это создало еще более негативный фон», – продолжил эксперт.

    «Соответственно, США пришлось в срочном порядке решать вопрос с российскими моряками. Оба человека оказались освобождены. Речь идет даже не о четверти экипажа – что будет с другими пока остается непонятным. Поэтому данный шаг однозначно говорит о том, что Вашингтон не желает эскалировать диалог с Москвой», – заключил Дробницкий.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    24 комментария

    Напомним, Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа танкера Marinera. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва всецело поддерживает данный шаг США. В ведомстве уже началась работа по возвращению граждан домой.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания нефтяного танкера Marinera, шедшего в Атлантическом океане под флагом РФ. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания корабля между Британией, Исландией и Гренландией.

    Комментарии (25)
    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (36)
    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (13)
    9 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте

    Бывший мэр Калининграда Любивый погиб на охоте в Курганской области

    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый трагически погиб при невыясненных обстоятельствах на охоте в Курганской области, детали происшествия пока неизвестны, сообщили в городском совете депутатов.

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб во время охоты в Курганской области, передает РИА «Новости». О трагедии сообщил председатель городского совета депутатов Олег Аминов. По его словам, пока известно лишь о несчастном случае, подробности не раскрываются, супруга Любивого находится в трауре.

    Аминов добавил, что вопрос о месте и времени похорон пока не решен – совет депутатов уточнит детали у родственников погибшего. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что Любивый посвятил жизнь служению людям, работая как врач и общественный деятель, активно участвовал в жизни города и защищал интересы жителей.

    Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области, получил медицинское образование в РГМУ им. Н.И. Пирогова, работал заместителем главного врача в московском научном Центре хирургии. С 2017 года возглавлял БСМП Калининграда, с 2018 года был главным внештатным хирургом регионального минздрава и координировал проект «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия». В 2021 году Любивый стал депутатом горсовета, а с сентября 2021 по март 2023 года занимал пост главы Калининграда.

    В марте 2023 года он ушел в отставку, чтобы вернуться к медицинской работе. В январе 2024 года уволился на фоне скандала с незаконной охотой на Куршской косе, а в апреле пытался через суд восстановиться на работе и взыскать компенсацию за, по его мнению, незаконное увольнение, однако суд отказал ему в иске.

    В 2025 году Любивый завершил политическую деятельность как депутат городского Совета Калининграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября прошлого года в Хакасии на охоте погиб руководитель крупной компании Игорь Веремчук. Один из охотников сразил его пулей, перепутав с диким зверем.

    Позже при схожих обстоятельствах 1 октября погиб глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.


    Комментарии (8)
    9 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    @ Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии требует Спортивный арбитражный суд (CAS) проверить законность процедуры снятия ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

    Жалобу подали совместно следующие шахматные федерации: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия.

    «Заявители считают, что в процессе рассмотрения оспариваемых решений были допущены серьезные процессуальные нарушения, включая нарушения Устава ФИДЕ и основополагающих принципов открытого и справедливого принятия решений в международном управлении спортом. В жалобе содержится требование о проведении независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом (CAS) процесса, приведшего к решению Генеральной Ассамблеи», – сказано в заявлении на сайте норвежской шахматной федерации.

    Апеллянты из пяти стран требуют независимой юридической проверки специалистами CAS процедуры принятия решений генассамблеи, так как, по их мнению, решения о российских шахматистах были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использовании их национальных символов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заседание генассамблеи FIDE прошло 14 декабря 2025 года в видеоформате: 61 делегат поддержал отмену ограничений, 51 выступил против. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (40)
    10 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией

    Сийярто предупредил о риске провокации войны Британии и Франции с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

    Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

    Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.

    Комментарии (16)
    9 января 2026, 07:10 • Новости дня
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    @ Telegram-канал Вячеслава Гладкова

    Tекст: Катерина Туманова

    После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область около 556 тыс. жителей остались без электричества и отопления, почти 200 тыс. – без воды, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «На 06.00 у нас без электроэнергии 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тыс. человек без воды и водоотведения», – рассказал он.

    Гладков уточнил, что аварийные бригады на местах, идет подключение резервных мощностей, которые устанавливались в регионе последние несколько месяцев.

    «Идут восстановительные работы там, где возможно восстановить. Сейчас рассветет, и мы сможем в полном объеме оценить ущерб и сроки восстановления. Ситуация крайне непростая. Но надеюсь, что мы сможем её пройти», – сказал он.

    Губернатор пообещал к 13 часам предоставить подробную информацию после  повторного заседания оперативного штаба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен 8 января ударом дрона ВСУ.

    Губернатор Гладков сообщил в ночь на пятницу о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области и предупредил о повреждениях инфраструктуры.

    Комментарии (22)
    9 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

    Бастрыкин поручил доложить по ситуации со сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Следственного комитета потребовал доклад о правовых аспектах сноса здания бывшего ВНИИБ в Петербурге, вызвавшего общественный резонанс.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства подготовить доклад по ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на Васильевском острове, сообщили в Телеграм-канале ведомства. В Следственном комитете отметили, что в социальных сетях пользователи активно обсуждают судьбу здания и просят главу СК вмешаться.

    В сообщении СК говорится: «Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СКпо Санкт-Петербургу Иванову Д.А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего».

    Ранее в Следственном комитете уточняли, что у участка, где находится здание ВНИИБ, есть застройщик с разрешением на строительство многоквартирного дома, действующим до конца 2027 года, а также всеми необходимыми документами для проведения демонтажных работ.

    Здание ВНИИБ было возведено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой, а сам институт прекратил работу в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге мужчину задержали после того, как он распылил перцовый газ в охранника, не допускавшего активистов и жителей к месту сноса здания бывшего ВНИИБ на втором Муринском проспекте.

    До этого во Владивостоке 36-летний пьяный мужчина распылил перцовый газ в лицо полицейскому и был заключен под стражу.

    Комментарии (5)
    11 января 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Захарова: Организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    Комментарии (13)
    9 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Губернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил население в Telegram-канале о ракетной опасности в полночь, после чего ВСУ ударили по Белгороду.

    «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на объекте инфраструктуры», – написал он.

    Гладков уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях удара уточняется.

    В 0.55 губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Октябрьский Белгородского округа 4 января автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен ударом дрона ВСУ.


    Комментарии (3)
    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню как преступника

    Адам Кадыров заявил о готовности задержать Зеленского по указанию руководства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Адам Кадыров сообщил о намерении доставить Зеленского в Грозный как военного преступника по первому распоряжению Владимира Путина или Рамзана Кадырова.

    Помощник главы Чечни Адам Кадыров заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), что если Верховный главнокомандующий Владимир Путин или глава Чечни Рамзан Кадыров дадут команду, он готов привезти Владимира Зеленского в Чечню как военного преступника, передает РИА «Новости».

    По словам Адама Кадырова, «мы найдем тебя (Владимира Зеленского) везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника».

    Адам Кадыров назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом», чьи слова, по его мнению, не имеют никакой ценности. Он обвинил Зеленского в разрушении своей страны ради западных похвал и дешевого пафоса. По словам Кадырова, время Зеленского скоро закончится, и он пожалеет о своих высказываниях. Помощник главы Чечни заявил, что финал «спектакля» украинского лидера напишут в Чечне, и он не будет комедийным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рамзан Кадыров заявил, что ради срыва мирного соглашения Владимир Зеленский готов на любые унижения.

    Он также подчеркнул, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине принимает президент России Владимир Путин. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    Комментарии (2)
    Главное
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка
    Фицо заявил о необходимости отставки Каллас
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Трамп оценил идею назначить Рубио «президентом» Кубы
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ
    На Земле произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря