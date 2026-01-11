Telegraph: Захват танкера «Маринера» был сигналом Трампа Путину по Украине

Tекст: Вера Басилая

Захват нефтяного танкера «Маринера» шедшего под российским флагом, стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, передает The Telegraph.

Источники газеты сообщили, что Трамп устал от переговорной стратегии Москвы по Украине и намерен подтолкнуть Россию к урегулированию. В публикации отмечается, что захват танкера и поддержка законопроекта о санкциях стали частью давления со стороны США.

Один из собеседников издания заявил: «Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился».

Другой источник добавил, что стратегия России на переговорах вызывает у Трампа усталость. По его словам, администрацию США утомляет схема «два шага вперед, один шаг назад», когда российская сторона затягивает процесс, либо прекращая переговоры, либо усиливая давление.

Газета также пишет, что Вашингтон все больше склоняется к позиции европейских союзников, считая, что Россия намеренно затягивает урегулирование. Собеседники заявляют, что Трамп разочаровывается в Путине и усиливает давление, чтобы добиться результатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

Власти США заявили о готовности продавать нефть России.

Министерство иностранных дел России выразило протест после вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».