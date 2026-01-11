FT: В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании

Tекст: Вера Басилая

По данным Financial Times, власти Германии расследуют масштабный скандал в 26-м парашютно-десантном полку бундесвера, базирующемся в Цвайбрюккене, пишет «Коммерсантъ».

Десятки элитных военных обвиняются в пропаганде нацизма, употреблении наркотиков, насилии и травле женщин-сослуживцев. Прокуратура уже возбудила уголовные дела по ключевым эпизодам.

Издание отмечает, что впервые информацию о происходящем в полку местные журналисты получили осенью прошлого года. В анонимном сообщении говорилось о нацистских приветствиях, незаконной форме, фотографиях коллег в душевых и употреблении запрещённых веществ. Тогда бундесвер подтвердил факт внутреннего расследования.

Позднее Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники описала атмосферу антисемитизма и угрозы сексуального насилия в адрес женщин. Кроме того, Der Spiegel сообщил об инциденте, когда командир направил заряженный пистолет в лицо солдатам, а один из военнослужащих получил травмы после избиения инструкторами.

В общей сложности расследование затрагивает 55 человек, трое из которых уже уволены, 19 могут быть отстранены. В прокуратуру передано 16 дел, большинство из которых связаны с наркотиками, разжиганием ненависти и использованием экстремистской символики.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потрясен случившимся. Он подчеркнул, что поведение бойцов «противоречит фундаментальным ценностям бундесвера».

Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.