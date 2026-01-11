Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Краснодара

Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США

Мелик-Багдасаров: У ПВО в Венесуэле во время атаки США были проблемы со связью

Tекст: Антон Антонов

«Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

Он также добавил, что значительная часть личного состава находилась в отпусках, поэтому системы не сработали должным образом. Посол не исключил возможность конспиративных сценариев, при которых приказы могли быть не отданы вовремя.

Мелик-Багдасаров отметил, что Венесуэла не сдалась, а лишь реалистично оценила свои возможности. Он пояснил, что операция США показала недостаточную готовность вооруженных сил республики к отражению такой агрессии. По его словам, за прошедшие дни были сделаны определенные выводы, и теперь стране остается полагаться на дипломатию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо самолетов тактической авиации, наносивших удары по наземным целям и обеспечивавшим защиту ударной авиации от истребителей, в ударе участвовали также бомбардировщики B-1B Lancer. Действия группировки поддерживались большим числом беспилотников.

