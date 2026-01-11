Футболист сборной России Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит»

Tекст: Вера Басилая

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев официально перешел из московского ЦСКА в «Зенит», сообщает пресс-служба клуба, передает ТАСС. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Переход Дивеева стал частью сделки между двумя клубами: в ближайшее время состав ЦСКА пополнит аргентинский нападающий Лусиану Гонда, который с 2024 года выступал за «Зенит».

Дивеев играл за ЦСКА с 2019 года, за это время дважды выиграл Кубок России и один раз – Суперкубок страны, а также становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата. До московского клуба он выступал за «Уфу». За сборную России Дивеев провёл 19 матчей и забил один гол, в том числе принимал участие на чемпионате Европы летом 2021 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место с 39 очками после 21 тура, а ЦСКА идёт четвёртым, имея в активе 36 очков.

