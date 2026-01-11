  • Новость часаСиноптик сообщил о приближении южного циклона к Москве
    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    11 января 2026, 18:00 • Новости дня

    Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

    Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южный циклон достигнет Московского региона уже ближайшей ночью, ожидается облачная погода и осадки от трех до восьми миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

    По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

    В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

    Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

    В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    9 января 2026, 20:53 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили, когда прекратится снегопад в Москве

    Гидрометцентр: Снегопад в Москве прекратится утром 10 января

    Tекст: Мария Иванова

    Снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, принесла в Москву и Подмосковье до 40% месячной нормы осадков за сутки и привела к оранжевому уровню погодной опасности, но снегопад должен прекратиться в субботу, сообщили в Гидрометцентре.

    Снегопад, который начался в Московском регионе более суток назад, прекратится после 9.00 10 января, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Метеорологи уточняют, что интенсивность осадков уже снизилась, а в некоторых районах столицы и области снегопад закончился. По данным Гидрометцентра, в ближайшие часы возможно выпадение еще до 3 миллиметров осадков, а снежный покров увеличится на 4 сантиметра.

    Синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве ночью будет держаться на уровне минус 6–8 градусов. На дорогах сохранится гололедица, а ближе к середине дня возможны незначительные осадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за последние 12 часов в регионе выпало 40% месячной нормы осадков. По оценкам Гидрометцентра, за сутки может быть побит рекорд по количеству осадков, установленный в 1976 году – 12,9 миллиметра.

    Причиной снегопада стал средиземноморский циклон. Из-за непогоды в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, что свидетельствует о возможности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снегопад парализовал движение на МКАД.

    Ранее в московских аэропортах задержали и отменили более 310 рейсов.

    Синоптики накануне сообщали, что за 12 часов в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

    8 января 2026, 23:15 • Новости дня
    На Украине из-за морозов отменили очное обучение

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о проработке вопроса по прекращению очного обучения из-за ухудшения погодных условий и существенного понижения температуры.

    Она поручила центральным и областным органам власти проработать вопрос временного прекращения образовательного процесса в очном формате и разработать план перехода на дистанционное обучение или продления зимних каникул минимум до 19 января 2026 года.

    «Речь идет об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Свириденко.

    Для предприятий также предлагается выработать стратегию перевода сотрудников на дистанционный формат работы, за исключением объектов критической инфраструктуры.

    По сообщению синоптиков, на Украину с севера наступает арктический воздух. Циклон 9 января направится на северо-восток. Ожидается также усиление снега и морозы до –23 градусов ночью. В зоне сильных морозов окажутся запад и север страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на большей части территории Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электричества. По словам эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, сохранение блэкаута на Украине может продлиться до весны.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Накрывший Москву циклон показали из космоса

    Роскосмос опубликовал видео циклона над Москвой

    Накрывший Москву циклон показали из космоса
    @ Роскосмос/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Роскосмос опубликовал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

    Видеоролик, опубликованный Роскосмосом в Telegram, составлен из снимков спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на метеостанции ВДНХ за сутки выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм больше предыдущего рекорда, который держался полвека.

    «А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 мм и остается за восьмое января 1970 года. Таким образом, сегодня в столице выпало почти половина (42%) от месячной нормы января», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    Леус подчеркнул, что пятница завершилась рекордным снегопадом, однако вечером интенсивность осадков снизилась. Метеостанции Коломны и Шереметьево зафиксировали переохлажденные осадки, но к утру снег окончательно ослабеет.

    В ряде городов Подмосковья также были установлены новые рекорды по количеству осадков: в Коломне – 22 мм, в Можайске – 21 мм. В Новой Москве (Внуково) выпало до 32 мм (60% месячной нормы), а в Долгопрудном – 33 мм (62% нормы января).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают, что снегопад прекратится в субботу.

    10 января 2026, 16:40 • Новости дня
    Первая цифровая пересадка открылась в московском метро

    В метро Москвы установили первые восемь цифровых указателей на пересадке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном метро внедрили первые инновационные цифровые указатели для пассажиров, они появились между станциями Калужско-Рижской и Троицкой линий.

    О запуске первой цифровой пересадки в московском метро сообщил Дептранс Москвы. Восемь новых цифровых указателей появились в подземном переходе между станциями «Академическая» Троицкой и Калужско-Рижской линий, а также у новых выходов и частично на платформе станции «Академическая» Калужско-Рижской линии.

    По сообщению департамента транспорта, цифровые указатели предоставляют пассажирам дополнительную информацию о направлениях движения и маршрутах, а также показывают, как попасть к новой подземной пересадке. Благодаря анимации на табло пассажиры могут видеть дополнительные точки притяжения, находящиеся на соседней станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти Москвы запланировали строительство пяти новых станций Филевской линии метро в рамках развития инновационного центра «Сколково». Ранее в столице уже начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км с десятью новыми станциями.

    А до этого президент России Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро и объявил о планах автоматизации московского метрополитена.


    9 января 2026, 15:05 • Новости дня
    Лукашенко с сыном вместе с минчанами вышли на уборку снега

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем вместе с горожанами приняли участие в уборке снега в условиях сильных снегопадов в Минске, сообщают СМИ.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко и его сын Николай помогли горожанам чистить снег в Минске, передает ТАСС. Видео с участием жителей столицы республики, ее президента с сыном и собаки по кличке Умка опубликовано в телеграм-канале «Пул первого». В сообщении канала отмечается: «Вместо обеда полезно поработать порой».

    Сильные снегопады в республике привели к тому, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. На помощь коммунальщикам по всей стране приходят жители, а только в Минске утром снег убирали более двух тысяч добровольцев, сообщает БелТА.

    В Витебске из-за накопления снега порвался купол футбольного манежа, тренировки временно приостановлены, отмечает ТАСС. По словам представителей горисполкома, на месте происшествия работает спецтехника и сотрудники комплекса.

    Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии призвало всех жителей страны присоединиться к уборке снега. В ведомстве подчеркнули важность единства и совместных усилий в преодолении последствий непогоды. Синоптики отмечают, что местами в республике снежный покров достигает высоты 42 см.

    По прогнозу Белгидромета, в субботу интенсивность осадков снизится, однако в ближайшее время ожидается сложная ситуация в Минской, Витебской и Могилевской областях с сильным снегом и ветром до 20 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Москвы задержаны и отменены 62 рейса из-за сильного снегопада. Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центральной части России в субботу и возвращение двадцатиградусных морозов на следующей неделе.

    А в Европе снег накрыл Сицилию и Везувий впервые за 40 лет. Также снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    9 января 2026, 18:33 • Новости дня
    На фоне снегопада парализовало движение по МКАД

    Снегопад парализовал движение по МКАД и вызвал огромные пробки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение по Московской кольцевой дороге оказалось практически остановлено после обильного снегопада, образовались многокилометровые пробки, сообщают очевидцы.

    Движение по МКАД значительно осложнилось из-за сильной метели, передает 360. Водители сообщают в соцсетях, что машины стоят в пробках уже несколько часов, а некоторые транспортные средства застряли в сугробах.

    По данным телеканала, снег выпал настолько густо, что в нем буксуют и легковые автомобили, и такси, и даже грузовики. Дороги столичного региона практически не справляются с объемом осадков, что вызывает серьезные задержки.

    Как уточнила «Звезда», особенно сложная ситуация складывается на отрезке МКАД от Строгино до Химок, где образовалась многокилометровая пробка. Машины стоят без движения, а снегопад продолжается, усугубляя ситуацию на трассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожное сообщение между регионами и Москвой также идет с перебоями из-за неблагоприятных погодных условий.

    Кроме того, в пятницу сильный снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в московских аэропортах. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и проводят расчистку инфраструктуры.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центре России в субботу и похолодание до 20 градусов ночью на следующей неделе.

    10 января 2026, 03:44 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву». – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Росавиация сообщила в Telegram, что вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позднее они были сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Калуги также временно приостановили прием и выпуск самолетов.

    9 января 2026, 18:41 • Новости дня
    НАСА сообщило о скором разрушении гигантского айсберга А23а

    НАСА спрогнозировало полное разрушение айсберга А23а в ближайшие недели

    Tекст: Мария Иванова

    Айсберг А23а, который за последние десятилетия потерял 67% своей площади, может в ближайшие дни полностью разрушиться из-за скопления талой воды на поверхности, сообщили в НАСА.

    Айсберг А23а, некогда крупнейший в мире, может полностью разрушиться в ближайшие дни или недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные НАСА.

    По информации американского агентства, на спутниковых снимках видны большие лужи талой воды, что указывает на ослабление структуры ледяной массы.

    В НАСА отмечают: «Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг А23а может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель... Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент».

    В декабре 2025 года Арктический и антарктический научно-исследовательский институт сообщил, что айсберг потерял 67% своей первоначальной площади, уступив первенство айсбергу D15а. Сейчас А23а дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки.

    Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году, тогда его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели, а в ноябре 2023 года снова начал движение. Весной 2024 года айсберг двинулся вдоль Антарктического полуострова, направляясь к морю Скоша.

    В декабре сообщалось, что айсберг А23а утратил статус крупнейшего ледника в мире.

    Роскосмос показал фотографию айсберга А23а после его раскола.

    На новых снимках Роскосмос запечатлел крупнейший айсберг D15а.

    9 января 2026, 10:10 • Новости дня
    Снег впервые за 40 лет засыпал Сицилию и Везувий

    Обильный снегопад впервые с 1985 года зафиксировали в Мессине на Сицилии

    Tекст: Мария Иванова

    Арктический циклон принес на Сицилию редкие для региона снегопады, впервые с 1985 года полностью засыпав город Мессина снежным покровом.

    На Сицилии выпал обильный снег, что стало редким явлением для этого южного региона Италии, передает ТАСС.

    Арктический циклон, накрывший Италию и большую часть Европы, принес холод и снегопады в город Мессина, где последний подобный снег наблюдался почти 40 лет назад, в 1985 году. В 2017 году снег затрагивал лишь окрестные возвышенности, а теперь он покрыл и городские улицы.

    Из-за непогоды местные власти объявили оранжевый уровень погодной опасности в южных областях страны, включая Кампанию, где снег оказался даже на склонах знаменитого Везувия. В центральной части Италии действует желтый уровень предупреждения. В северных и центральных районах Апеннин также отмечены температуры ниже нормы, хотя не везде выпал снег.

    Синоптики считают нынешнюю зиму в целом обычной, но отмечают, что в прошлом подобные снегопады случались даже на юге страны. Они подчеркивают, что в последние годы зимы становятся теплее из-за общемирового потепления климата, а экстремальные погодные явления могут быть проявлениями этих изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за 12 часов выпала треть месячной нормы осадков.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    10 января 2026, 05:32 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном аэропорту Шереметьево приостановлен прием рейсов из-за сложных погодных условий, сообщила авиагавань.

    «Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов», – сообщается в Telegram аэропорта.

    В сообщении отмечается, что ограничения введены до 08.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    9 января 2026, 18:11 • Новости дня
    МЖД сообщила о задержках с прибытием поездов в Москву из-за погоды

    МЖД: В Москве поезда отбывают и прибывают с задержками из-за погоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожное сообщение между регионами и Москвой идет с перебоями из-за неблагоприятных погодных условий, при этом городские линии работают без изменений. сообщили в МЖД.

    Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД) с небольшими отклонениями от расписания из-за сложных метеоусловий, сообщили в МЖД.

    При этом движение электропоездов Московского центрального диаметра и Московского центрального кольца идет в штатном режиме, подчеркнули представители железной дороги. Оперативную информацию о работе поездов пассажиры могут узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону круглосуточного Центра поддержки клиентов РЖД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в московских аэропортах. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и проводят расчистку инфраструктуры.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центре России в субботу и похолодание до 20 градусов ночью на следующей неделе.

    Ранее в Новый год тысячи пассажиров в Краснодарском крае оказались заблокированы в поездах из-за снегопада, где находились более 10 часов без света и горячей пищи.

    9 января 2026, 11:44 • Новости дня
    В аэропортах Москвы задержали и отменили более 310 рейсов

    В аэропортах Москвы задержали и отменили 313 рейсов из-за метели

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сильная метель привела к задержкам и отмене 313 рейсов в московских аэропортах, где для безопасности проводится обработка взлетно-посадочных полос и самолетов.

    В московском авиаузле из-за метели по состоянию на 11:15 мск задержаны и отменены 313 рейсов. Речь идет о четырех аэропортах: «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Из общего числа отменены 42 рейса, передает РИА «Новости».

    Среди задержанных – 119 рейсов задержались более чем на два часа, еще 152 – менее чем на два часа. Причиной задержек стала необходимость регулярно очищать взлетно-посадочные полосы от снега и проводить противообледенительную обработку воздушных судов.

    Несмотря на погодные трудности, все аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Как уточнили в авиационных службах, по отдельным рейсам были случаи перенаправления самолетов на запасные аэродромы и корректировки расписания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о рекордных за 70 лет снегопадах и метели в Москве. Синоптик Леус предупредил о росте сугробов в Москве почти до 50 см.

    9 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти

    Циклон Горетти оставил сотни тысяч домов в Европе без света

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 50 тыс. домов на юго-западе Британии и 380 тыс. во Франции остались без электричества после циклона Горетти, сопровождавшегося порывами ветра до 213 км/ч.

    Более 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. домов во Франции остались без электричества из-за циклона Горетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times и канал BFMTV.

    По данным National Grid, «около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества» на юго-западе Англии, особенно в графстве Корнуолл, где был введён красный уровень погодной опасности.

    Во Франции стихия больше всего ударила по региону Нормандия, где без света остались 266,2 тыс. домов, сообщает BFMTV со ссылкой на компанию Enedis. Кроме того, отключения затронули 21 тыс. домов в Бретани, 18,5 тыс. в Пикардии и 13,5 тыс. в Иль-де-Франс.

    Как рассказал специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет, на устранение последствий непогоды уйдёт несколько дней.

    Порывы ветра во французском департаменте Манш достигали скорости 213 километров в час. В ряде регионов Франции введён оранжевый уровень погодной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, редкий снегопад прошел на острове Сицилия и вулкане Везувий впервые за 40 лет.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    10 января 2026, 18:29 • Новости дня
    Аэропорты Москвы из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов с начала суток

    Аэропорты московского региона из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиавокзалы столичного региона по причине погодных условий с начала суток обработали почти тысячу рейсов, в том числе 130 - за последние два часа, сообщили в Минтрансе.

    Московские аэропорты обслужили около тысячи рейсов с начала суток, сообщает Минтранс. Ведомство отмечает, что с 14 до 16 часов по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обработали 130 рейсов.

    В частности, аэропорт Шереметьево за указанный период обслужил 67 рейсов. По данным Минтранса, ситуация с багажом там полностью нормализована.

    В сообщении подчеркивается, что проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Ситуация с прилетом рейсов стабилизировалась к 10 утра субботы, багаж доставляется пассажирам усилиями Аэрофлота и самого аэропорта Шереметьево.

    Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают анализировать работу авиатранспортной системы для минимизации последствий негативных погодных условий в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    В итоге в аэропорту Шереметьево рано утром в субботу приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий. Позже ограничения на прием рейсов продлили, но вылет самолетов продолжался в штатном режиме.

    10 января 2026, 06:45 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прием самолетов из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном аэропорту Шереметьево прием рейсов приостановлен до 10.00 мск, сообщила авиагавань.

    «Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10.00 мск», – сказано в сообщении Шереметьево в Telegram.

    В аэропорту уточнили, что все рейсы на вылет будут выполняться в полном объеме, чтобы стабилизировать ситуацию. Пресс-служба принесла извинения пассажирам и встречающим за доставленные неудобства, связанные с «аномальными погодными явлениями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Шереметьево сообщал, что приостановил прием рейсов из-за сложных погодных условий до 08.00 мск.

