Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что с 21:00 до 08:00 мск 12 января в столичном регионе ожидается прохождение атмосферного фронта, при котором интенсивность снегопада возрастет до уровня ливневого снега, передает РИА «Новости».

В Росавиации пояснили: «Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов». Это связано с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов специальной противообледенительной жидкостью.

Пассажирам рекомендуют заранее оценить альтернативные маршруты и по возможности не сдавать личные вещи в багаж. В ведомстве отметили, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропорты работают в усиленном режиме.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Накрывший Москву циклон показали из космоса.