Суд в Москве оставил под арестом бриллиант оштрафованного за взятки главы ТБСС

Tекст: Дарья Григоренко

В резолютивной части решения суда говорится: «Сохранить арест на имущество Хирьякова С. А.: бриллиант (природный алмаз в обработанном виде) со следующими характеристиками: Full Round Cut D/IF 10,02 ct; polish – excellent, symmetry – excellent, fluorescence – none, стоимостью 112 192 217 рублей, – передав его в распоряжение СУ УМВД России по Одинцовскому городскому органу». Таким образом, судьба изъятого бриллианта будет решаться в рамках еще одного расследования, передает ТАСС.

Также суд первой инстанции постановил сохранить арест на одном из банковских счетов Хирьякова, на котором находится сумма более 195,5 млн рублей.

Суд постановил снять обеспечительные меры с других активов после вступления приговора в силу, включая квартиру Хирьякова в центре Москвы стоимостью более 47 млн рублей и участок земли в центре Сочи за 23 млн рублей площадью почти 1 тыс. кв. м. Однако под арестом пока останутся около 10 банковских счетов на сумму около 47 млн рублей, а также изъятые наличные средства: почти 700 тыс. рублей, около 2 тыс. евро и 18,6 тыс. долларов. Арест сохранён и на более чем 210 коллекционных монет из золота, платины и серебра, общей стоимостью примерно 80 млн рублей.

Что касается другого фигуранта дела, Александра Раковского, суд оставил под арестом его автомобили, банковские счета и недвижимость на сумму около 37 млн рублей до исполнения штрафа, а изъятая при задержании взятка в размере 2,36 млн рублей конфискована в доход государства.

Ранее Хирьяков и Раковский признали вину в даче крупной взятки, за что им был назначен штраф в размере 163,2 млн рублей с учетом сроков содержания под стражей, однако оба фигуранта обжаловать приговор не стали. Суд установил, что они, действуя от имени ООО «ТБСС» совместно с неустановленными лицами, передали взятку начальнику отдела таможенного досмотра ФТС за предоставление льготных условий по оформлению грузов компании и ускорение процедур экспорта.

