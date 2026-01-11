  • Новость часаСиноптик сообщил о приближении южного циклона к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    11 января 2026, 17:29 • Новости дня

    МИД Кубы ответил на обвинения Трампа

    Глава МИД Кубы Родригес ответил на обвинения и угрозы Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других государств, в отличие от США, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес, передает РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств».

    Родригес отметил, что Куба не получала и не получает денежного или материального вознаграждения за услуги в сфере безопасности, которые предоставлялись каким-либо странам. Он добавил, что на Кубе нет правительства, склонного к наемничеству, шантажу или военному принуждению.

    По словам министра, у Кубы есть абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его поставлять и реализуют свое право на развитие торговых отношений без внешнего давления или односторонних санкций со стороны США.

    Глава МИД Кубы также заявил, что закон и справедливость на стороне его страны, а действия США он охарактеризовал как поведение «преступного гегемона», который угрожает миру и безопасности не только в регионе, но и во всем мире.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    10 января 2026, 23:51 • Новости дня
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США

    Мелик-Багдасаров: У ПВО в Венесуэле во время атаки США были проблемы со связью

    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Станции дальнего обнаружения ПВО в Венесуэле во время атаки США столкнулись с серьезными проблемами связи, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Он также добавил, что значительная часть личного состава находилась в отпусках, поэтому системы не сработали должным образом. Посол не исключил возможность конспиративных сценариев, при которых приказы могли быть не отданы вовремя.

    Мелик-Багдасаров отметил, что Венесуэла не сдалась, а лишь реалистично оценила свои возможности. Он пояснил, что операция США показала недостаточную готовность вооруженных сил республики к отражению такой агрессии. По его словам, за прошедшие дни были сделаны определенные выводы, и теперь стране остается полагаться на дипломатию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо самолетов тактической авиации, наносивших удары по наземным целям и обеспечивавшим защиту ударной авиации от истребителей, в ударе участвовали также бомбардировщики B-1B Lancer. Действия группировки поддерживались большим числом беспилотников.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    24 комментария


    Комментарии (23)
    11 января 2026, 04:59 • Новости дня
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро

    Силия Флорес добровольно последовала за Мадуро при похищении военными США

    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    @ Kyle Mazza/CNP/DPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Супруга венесуэльского президента Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Посол также рассказал, что недавно общался с сыном Мадуро – Николасом. Тот сообщил, что на момент задержания никаких уголовных дел в отношении Флорес не было, они появились только впоследствии. Дипломат уточнил, что когда Флорес решила отправиться за мужем, ее также посадили в вертолет.

    В ходе операции президент Венесуэлы и его супруга получили телесные повреждения, но они не были опасными для жизни. Посол охарактеризовал Флорес как «очень сильную женщину» и «настоящего бойца», подчеркнув, что американцы быстро организовали ее вывоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (19)
    11 января 2026, 03:50 • Новости дня
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп велел военным США разработать план возможного вторжения в Гренландию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

    По данным Daily Mail, командующим силами специальных операций поручили подготовить соответствующую военную стратегию, передает РИА «Новости».

    При этом часть американских военных руководителей выступает против этой инициативы. Главным сторонником плана, по данным источников, выступает советник Трампа по политике Стивен Миллер.

    Газета отмечает, что среди европейских чиновников усилилась обеспокоенность возможной реализацией операции до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения национальной безопасности, а не арендовать ее. Миллер также заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него является честью сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    24 комментария


    Комментарии (20)
    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине, сообщает Politico.

    По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

    По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

    Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

    Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    24 комментария

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

    Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    11 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп восхитился идеей назначить американского государственного секретаря Марко Рубио кубинским «президентом».

    Трамп, реагируя на пост в соцсетях с предложением назначить Рубио «президентом Кубы», написал, что это была бы «отличная идея», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», кубинское руководство, по его мнению, переживает критический момент.

    Комментарии (14)
    10 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США

    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Активизация США в отношении Венесуэлы и Гренландии вызвала опасения в Оттаве, что страна может стать очередной целью Вашингтона, отмечают западные СМИ.

    Военная операция США в Венесуэле и высказывания Дональда Трампа о планах аннексии Гренландии встревожили власти Канады, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что до этого Оттава считала, что интерес Вашингтона к северному соседу угас из-за занятости внутренней и торговой политикой.

    Однако захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и активизация американской риторики по установлению контроля над Гренландией заставили канадцев серьезно воспринимать заявления Трампа о возможности включения их страны в состав США. Агентство пишет, что Канада обладает теми же стратегическими характеристиками, что и Гренландия, и также входит в НАТО.

    Трамп многократно поднимал вопрос о присоединении Гренландии к США, предлагал ее выкупить и в марте 2025 года говорил об аннексии, угрожая Копенгагену торговыми пошлинами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла эти претензии, подчеркнув, что остров остается частью королевства.

    Ранее Трамп также призывал Канаду стать 51-м штатом США и называл бывшего премьер-министра Джастина Трюдо губернатором. Канадские власти неоднократно отвергали возможность присоединения к США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    В ответ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Мировые СМИ отметили, что действия США в Венесуэле и заявления по Гренландии разрушают их собственный глобальный порядок.

    Комментарии (2)
    11 января 2026, 19:12 • Новости дня
    NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, провоцирующее сильную боль в голове и кровотечение из носа, сообщает The New York Post (NYP).

    По данным NYP, в ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали неизвестное ранее вооружение, сообщает РБК.

    Венесуэльский военный, ставший свидетелем событий, рассказал, что в момент появления американских беспилотников и вертолетов неожиданно перестали работать все радары системы ПВО.

    Он рассказал, что происходившее было не сражением, а бойней.

    «Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью», – заявил военный.

    По его словам, они упали на землю и не могли пошевелиться.

    Источник издания, ранее служивший в американской разведке, сообщил, что у США действительно есть оружие, основанное на направленном излучении микроволн, однако ранее его не применяли. Он также отметил, что похожее вооружение использовали китайские военные во время конфликта с Индией в 2020 году.

    Сообщается, что в начале операции радары системы ПВО Венесуэлы были выведены из строя, а в небе появились беспилотники и вертолеты. Местные военные признались, что с таким оружием сталкиваются впервые.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не было охраны.

    США задействовали для захвата Мадуро вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить Мадуро.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

    Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

    Tекст: Вера Басилая

    Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

    Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

    По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

    «Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 17:02 • Новости дня
    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка

    Сын Мадуро сообщил, что у отца в тюрьме Нью-Йорка все хорошо

    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка
    @ Javier Campos/dpa/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который вместе с супругой находится в тюрьме в Нью-Йорке, передает, что у него все хорошо. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра.

    Как пишет Le Monde, по словам его сына Николаса Мадуро Герры, «У нас все хорошо. Мы бойцы», – так президент Венесуэлы охарактеризовал свое состояние, передает ТАСС.

    Мадуро также обратился к своим сторонникам с призывом не грустить.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 02:32 • Новости дня
    Во время похищения Мадуро военными США рядом с ним не оказалось охраны

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об отсутствии охраны рядом с Мадуро при атаке США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не было охраны, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом – это в непосредственной близости» – приводит слова посла РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

    По его словам, часть людей, находившихся в резиденции Мадуро, пострадали от огня американцев. Дипломат подчеркнул, что огонь был «ураганным», стреляли «по всему, что шевелится». Операция отличалась особой жестокостью, и никто из нападавших не собирался оставлять свидетелей, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 13:45 • Новости дня
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских столицах обеспокоены отсутствием реакции Североатлантического альянса на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщают СМИ.

    Молчание руководства НАТО по поводу заявлений Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность у европейских чиновников, сообщили источники Financial Times, передает ТАСС.

    Они считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности Соединенных Штатов в отношениях с союзниками.

    Неназванный депутат ЕС отметил, что генсек НАТО Марк Рютте должен был стать человеком, на которого Европа может опереться, но «он не должен быть таким молчаливым».

    Другой чиновник НАТО заявил, что подобные вопросы сложно обсуждать внутри альянса, но, если этого не делать, создается впечатление согласия со сложившейся ситуацией.

    Сам военный блок не делал официальных заявлений по этому поводу.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    10 января 2026, 22:30 • Новости дня
    Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать премию мира Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо выразила готовность отдать полученную Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, норвежский Нобелевский комитет заявил, что такой шаг невозможен.

    Мачадо в интервью телеканалу Fox News выразила готовность передать свою премию президенту США а действия против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

    «Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать другому лицу», – заявил Нобелевский комитет. Подчеркивается, что после того, как победитель определен, это «решение остается в силе навсегда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили Мадуро. Трамп заявил, что Мачадо не пользуется авторитетом среди граждан и не имеет широкой поддержки внутри страны. При этом Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать Мачадо стать президентом Венесуэлы из-за вопроса о Нобелевской премии мира.

    Комментарии (3)
    11 января 2026, 15:53 • Новости дня
    Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

    Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы представляют угрозу для Гренландии, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

    По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

    «Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

    Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

    Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

    Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.

    Комментарии (2)
    11 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Глава минобороны Бельгии предложил НАТО провести операцию в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии, подчеркнув стратегическую важность острова для альянса, сообщил телеканал HLN.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу HLN назвал вопрос Гренландии жизненно важным для выживания НАТО, передает РИА «Новости».

    Франкен отметил, что обеспокоен ситуацией вокруг острова и предостерег США от дальнейших шагов.

    «Гренландия – это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о жизненно важном вопросе для выживания НАТО, поэтому я настоятельно прошу: не заходите дальше», – заявил Франкен.

    Кроме того, Франкен предложил сделать Гренландию местом проведения военной операции НАТО с целью демонстрации силы. По мнению министра, это позволит альянсу направить четкий сигнал противникам. Он также заявил, что единственным победителем текущей ситуации может оказаться президент России Владимир Путин.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка
    Фицо заявил о необходимости отставки Каллас
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Трамп оценил идею назначить Рубио «президентом» Кубы
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ
    На Земле произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря