МИД Кубы ответил на обвинения Трампа

Глава МИД Кубы Родригес ответил на обвинения и угрозы Трампа

Tекст: Вера Басилая

Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других государств, в отличие от США, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес, передает РИА «Новости».

В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств».

Родригес отметил, что Куба не получала и не получает денежного или материального вознаграждения за услуги в сфере безопасности, которые предоставлялись каким-либо странам. Он добавил, что на Кубе нет правительства, склонного к наемничеству, шантажу или военному принуждению.

По словам министра, у Кубы есть абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его поставлять и реализуют свое право на развитие торговых отношений без внешнего давления или односторонних санкций со стороны США.

Глава МИД Кубы также заявил, что закон и справедливость на стороне его страны, а действия США он охарактеризовал как поведение «преступного гегемона», который угрожает миру и безопасности не только в регионе, но и во всем мире.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.