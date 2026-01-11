При крушении катера на Пхукете пострадали 23 россиянина

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в таиландской провинции, где на борту катера находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран, передает ТАСС.

«От полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения. 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь», – отметил он.

В воскресенье генеральное консульство России в городе Пхукет сообщило, что российская гражданка погибла при аварии с туристическим катером в Таиланде.

Ранее тайские СМИ сообщали, что россиянка умерла при крушении катера в Андаманском море, рядом с островом Пхукет. До этого сообщалось, что в аварии пострадали минимум 11 человек.