    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    11 января 2026, 17:11 • Новости дня

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста в ЕС

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике, передает ТАСС.

    По мнению Фицо, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

    Фицо отметил, что Евросоюз переживает «страшный кризис», какого ранее не было, и выжить смогут только сильнейшие – экономически, военным потенциалом или в энергетике. Он также заявил, что после военной операции США в Венесуэле мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, прекратил существование, и выразил ожидание реакции ЕС на эти события.

    Премьер при этом подчеркнул, что для Словакии Евросоюз остается «жизненным пространством», и республика является его неотъемлемой частью. В преддверии визита в США Фицо сообщил о намерении обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американских отношений, включая вопросы ЕС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (33)
    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (19)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (13)
    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (15)
    11 января 2026, 04:07 • Новости дня
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти стран ЕС обсуждают вариант изгнания военных США с американских военных баз, если США не согласятся на европейские предложения по Гренландии, пишет Telegraph.

    При этом Telegraph подчеркивает, что изгнание американских военных с баз в Европе обсуждается как крайняя мера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegraph сообщила, что Евросоюз такжерассматривает вариант введения санкций против американских корпораций на случай, если спор по поводу Гренландии не будет разрешен. Власти Британии обсуждают с европейскими странами возможное создание миссии НАТО в Гренландии для предотвращения присоединения острова к США.

    Комментарии (14)
    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    Комментарии (4)
    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (40)
    10 января 2026, 08:46 • Новости дня
    Пушков усомнился в желании Мелони начать диалог с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальном намерении премьер-министра Италии Джорджи Мелони вести переговоры с Россией, указав на неясность формата и содержания возможного диалога.

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

    Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

    «Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Комментарии (7)
    11 января 2026, 02:58 • Новости дня
    Telegraph: ЕС готовит санкции против США на случай конфликта из-за Гренландии

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если разногласия с США вокруг Гренландии не удастся урегулировать, пишет Telegraph.

    По данным Telegraph, Евросоюз в рамках планируемых ограничений может ввести меры против крупнейших технологических компаний США, таких как Meta, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также распространить действия санкций на банки и финансовые организации из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти Британии обсуждают с другими европейскими странами создание миссии НАТО в Гренландии, чтобы предотвратить возможное присоединение острова к США.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

    Дмитриев призвал раскрыть доли и прибыль ЕС в оборонных предприятиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил европейским странам опубликовать данные о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

    Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

    Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

    Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 14:37 • Новости дня
    Антверпен лишился статуса центра алмазов мира

    Антверпен потерял статус мирового алмазного центра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем торговли алмазами в Антверпене за три года снизился с девяти до трех миллиардов долларов из-за санкций и конкуренции, бельгийский город лишился статуса мирового центра торговли алмазами, отмечают местные СМИ.

    Объем торговли алмазами в Антверпене с 2022 года снизился в три раза, и город утратил статус мирового алмазного центра, сообщило РИА «Новости» ссылаясь на агентство Belga. В сообщении отмечается, что за первые 11 месяцев 2022 года объем экспорта и импорта алмазов составлял около 9 млрд долларов, а в тот же период 2025 года – уже только 3 млрд долларов.

    Торговля ограненными алмазами также упала с 10 до 6 млрд долларов, и несколько компаний города недавно обанкротились. В агентстве отмечают: «Антверпен больше не является крупнейшим торговым центром мира».

    На лидирующие позиции в отрасли вышли Дубай и Мумбаи, чему способствовали не только продолжение торговли российскими камнями, но и эффективное инвестирование. Антверпен, по данным агентства, столкнулся с трудностями из-за европейского запрета на торговлю российскими алмазами, введенного в 2022 году.

    Кризис в отрасли усилился из-за роста конкуренции со стороны синтетических камней, которые вытесняют природные алмазы на мировых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку после введения антироссийских санкций.

    Ранее компания «Алроса» прогнозировала минимальные за 20 лет объемы добычи алмазов к концу 2025 года. Министерство финансов России также отмечало, что в начале 2030-х годов на мировом рынке алмазов возникнет жесткий дефицит.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине

    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по конфликту на Украине

    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что переговоры о мире по ситуации на Украине намеренно затягиваются, а конфликт может продолжиться.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил на пресс-конференции, что переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине старательно мешают, передает РИА «Новости». По его словам, отсутствует искренний интерес к скорейшему завершению конфликта мирным путем. Фицо отметил: «Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее».

    Он подчеркнул, что предпринимаемые шаги свидетельствуют скорее о намерении продлить конфликт на Украине на долгие месяцы. Такое заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который 8 января находится с официальным визитом в Братиславе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо предупредил, что преобладание ненависти к России во внешней политике Евросоюза может привести ЕС к пропасти.

    Премьер-министр Словакии также заявил, что страна не будет участвовать в «безумных» планах Евросоюза по финансированию Украины.

    До этого Роберт Фицо объявил о прекращении поддержки военных нужд украинской стороны из-за отсутствия веры в военный исход конфликта.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 13:45 • Новости дня
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских столицах обеспокоены отсутствием реакции Североатлантического альянса на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщают СМИ.

    Молчание руководства НАТО по поводу заявлений Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность у европейских чиновников, сообщили источники Financial Times, передает ТАСС.

    Они считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности Соединенных Штатов в отношениях с союзниками.

    Неназванный депутат ЕС отметил, что генсек НАТО Марк Рютте должен был стать человеком, на которого Европа может опереться, но «он не должен быть таким молчаливым».

    Другой чиновник НАТО заявил, что подобные вопросы сложно обсуждать внутри альянса, но, если этого не делать, создается впечатление согласия со сложившейся ситуацией.

    Сам военный блок не делал официальных заявлений по этому поводу.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР геостратегическим выбором ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР «геостратегическим выбором» для Европы и началом новой эры сотрудничества с Латинской Америкой, передает РИА «Новости».

    По ее словам, речь идет не только об объемах торговли, а о стратегическом партнерстве между регионами.

    Ранее сообщалось, что государства-члены Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на споры и массовые протесты среди европейских фермеров.

    Решение было объявлено главой Евросовета Антониу Костой. При этом Франция, Польша, Венгрия и Ирландия выступили против подписания этого документа.

    Протесты фермеров охватили несколько стран Евросоюза в начале 2024 года. Сельхозпроизводители опасаются, что после заключения соглашения европейский рынок будет наводнен дешевым импортом из стран с менее жесткими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к снижению продаж и усилению конкуренции.

    МЕРКОСУР – крупнейшее интеграционное объединение Южной Америки, в которое входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. На его долю приходится 250 млн человек и свыше 75% совокупного ВВП Южной Америки.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 17:53 • Новости дня
    Импорт газа в ЕС достиг максимума за два года

    Импорт газа ЕС в 2025 году достиг максимальных за два года 313,6 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз увеличил закупки природного газа до рекордного уровня с 2023 года, нарастив импорт на 5,3%, подсчиатли аналитики.

    Импорт природного газа странами Евросоюза в 2025 году вырос до 313,6 млрд кубометров. Аналитическая компания Bruegel отмечает, что этот показатель стал максимальным с 2023 года, а в предыдущие два года закупки газа ЕС только сокращались. За 2025 год импорт вырос на 5,3%, пишет РИА «Новости».

    По итогам года основную часть поставок составил трубопроводный газ, однако его объемы снизились на 8,3% по сравнению с 2024 годом и составили 169,9 млрд кубометров. Доля трубопроводного газа уменьшилась до 54,2% совокупного импорта.

    Bruegel также фиксирует заметный рост поставок сжиженного природного газа: в 2025 году импорт СПГ увеличился на 27,7% и достиг 143 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания «Газпром» отметила снижение заполненности подземных хранилищ газа в Европе до 59,9%. Запасы газа в этих хранилищах снизились на 10,6 млрд кубометров по сравнению с концом 2024 года и составили 63 млрд кубометров.

    В то же время, газ в Европе по итогам прошлого года подорожал на 9% на фоне рекордного импорта СПГ.

    Комментарии (0)
