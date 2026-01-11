Названы сроки закрытия оставшегося без российских туристов аэропорта в Финляндии

Оставшийся без российских туристов финский аэропорт решили закрыть до конца марта

Tекст: Вера Басилая

Аэропорт Лаппеенранты на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов, передает ТАСС.

В аэропорту пояснили, что с конца октября прошлого года диспетчерская вышка не работает, и до 28 марта не будет организовано сопровождение воздушного движения в этом районе. В этот период будут возможны лишь отдельные разовые рейсы по специальным заявкам.

По данным финского вещателя Yle, в 2011 году этот аэропорт занимал пятое место по загруженности среди международных аэропортов страны, и основная часть пассажиров приезжала из Петербурга. Пассажиропоток с России начал снижаться после 2014 года, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине окончательно усугубили положение. Следующий плановый вылет из Лаппеенранты намечен на 23 мая.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта в Финляндии ожидает только два рейса в мае нового года.

В аэропорту отметили, что регулярная очистка взлетно-посадочной полосы от снега не проводится, поскольку в ближайшие месяцы не ожидается ни одного планового рейса.

В сентябре сообщили, что аэропорт Лаппеенранта может закрыться из-за убытков на фоне отсутствия туристов с России.

Курорт Иматра, который пользовался популярностью у россиян, оказался в трудном финансовом положении.