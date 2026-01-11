Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

Tекст: Вера Басилая

По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

«Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.