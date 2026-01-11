Трамп: Вместо Кубы Венесуэлу будут защищать США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Куба много лет «жила за счет огромных объемов нефти и денег», которые поступали с Венесуэлы, а взамен она обеспечивала безопасность венесуэльских лидеров, указал Трамп, передает РИА «Новости».

Теперь же Венесуэле не нужна защита кубинцев, ее будут обеспечивать США с «самой мощной армией в мире».

Ранее США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп объявлял, что Вашингтон не желает видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас заявил о продолжении сотрудничества с Россией.