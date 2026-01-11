Экс-посол КНР в США Цуй Тянькай назвал ошибкой опасения Европы по поводу России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Значительная часть Европы считает Россию своей самой большой угрозой безопасности, однако это суждение ошибочно, заявил Цуй Тянькай, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что это ошибочное суждение, и призвал

Европейским странам следует задуматься, кто на самом деле представляет для них наибольшую опасность. По его словам, Европа зачастую обращается за помощью к США, считая, что нуждается в защите, но при этом не определяет реальную угрозу для собственной безопасности.

Цуй Тянькай также указал, что считать Китай угрозой безопасности для Европы столь же неправильно, как и считать таковой Россию.

Если бы, например, Гренландия перешла в другие руки, неизвестно, были бы у европейцев опасения по отношению к США. Дипломат отметил, что самой большой угрозой для безопасности европейцев являются их «внутренние демоны».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснял, что планы Британии и Франции по отправке военных на украинскую территорию могут привести к войне с Россией.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине.