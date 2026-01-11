Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы

Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России

Tекст: Катерина Туманова

«Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом он добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

Он ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

