В Дербенте из-за отравления угарным газом погибли двое мужчин

Tекст: Дарья Григоренко

В прокуратуре уточнили: «10 января 2026 года в городе Дербенте в одной из квартир многоэтажного дома обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Предварительно, причиной их гибели является отравление угарным газом в результате неисправности установленного в квартире отопительного котла», передает РИА «Новости».

Власти начали проверку. Прокуратура города изучит, были ли соблюдены требования законодательства при эксплуатации газового оборудования.

В пятницу в доме в Верхнем Услоне в Татарстане обнаружили тела четырех человек, среди которых двое детей, причиной считают отравление угарным газом из-за неисправности котла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в машине в Калужской области нашли тела двух подростков, погибших от отравления угарным газом.

До этого в Бурятии в СНТ «Черемушки» 14 декабря обнаружили тела двух супругов и их малолетнего ребенка с признаками отравления угарным газом.