Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержания прошли вечером 10 января, задержанных ожидает рассмотрение их дел по всем необходимым юридическим процедурам, сообщил глава ведомства, передает «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse.

Также государственная телерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала видео с задержаниями подозреваемых в городах Шираз и Мазендеран.

Число задержанных и их имена не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Израиль усилил меры безопасности после сообщений о возможной военной операции США против Ирана.

Напомним, глава Совбеза Ирана Лариджани заявлял о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего, по данным прессы, за 10 дней протесты охватили более 90 городов Ирана.