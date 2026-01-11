МЧС Камчатки переведено в режим повышенной готовности из-за циклона

Tекст: Дарья Григоренко

В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю отметили, что «в связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», передает РИА «Новости».

По информации регионального УГМС, во второй половине ночи 12 января ожидаются очень сильные осадки, метели и ураганные ветры скоростью до 45-50 метров в секунду. Особенно сложная ситуация прогнозируется в Усть-Большерецком районе и на юге Елизовского округа.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в течение следующих суток, распространяясь на Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городской округ, Мильковский район и север Елизовского района.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.