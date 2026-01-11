Белоруссия захотела построить третий блок БелАЭС с помощью России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщил, что ведомство приступило к проработке вопроса о развитии атомной энергетики в республике, передает ТАСС.

«Чтобы приступить к реализации этого проекта, нам необходимо подготовить пакет документов. Мы начинаем проработку определенного рамочного соглашения с госкорпорацией Росатом, в котором будут оговорены технические и экономические условия реализации данного проекта», – добавил глава ведомства.

Рабочая группа, созданная на уровне министерства энергетики и Росатома, уже провела несколько заседаний и занимается детальным обсуждением параметров будущего соглашения. В ближайшее время планируется подготовить и внести в правительство детальный план, который определит программу действий всех органов государственного управления по сооружению третьего блока БелАЭС.

К 2026 году министерство рассчитывает завершить формирование рамочного соглашения, подготовиться к подписанию контракта и заключить межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о строительстве нового энергоблока на БелАЭС.

Ранее на втором энергоблоке Белорусской АЭС завершили планово-предупредительный ремонт, после замены части топлива блок вновь подключили к энергосети.

Напомним, запуск БелАЭС обеспечил около 40% электроэнергии в стране и снизил ее зависимость от импорта газа.