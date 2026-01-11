Газпром: В Германии и Франции уровень газа в ПХГ опустился ниже 50%

Tекст: Алексей Дегтярёв

К 9 января уровень заполненности подземных хранилищ газа Германии составил 48,2%, а Франции – 49,2, сообщается в Telegram-канале компании.

Холодная погода способствует ускоренному расходованию запасов топлива в регионе.

7 и 8 января из европейских ПХГ были отобраны максимальные для этих дат объемы газа за всю историю наблюдений. В предыдущие два дня, 5 и 6 января, также фиксировали рекордные суточные отборы топлива из хранилищ.

В целом на 9 января в европейских ПХГ находилось 56,3 млрд кубометров газа, что составляет 55,5% от их общего объема. Этот показатель на 12,6 млрд кубометров ниже уровня запасов на аналогичную дату прошлого года.

До этого Газпром отмечал снижение заполненности подземных хранилищ газа в Европе до 59,9%. Запасы газа в этих тогда хранилищах сокращались на 10,6 млрд кубометров по сравнению с концом 2024 года и составляли 63 млрд кубометров.