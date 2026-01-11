Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Киржинов

Tекст: Дарья Григоренко

Сиюхов сообщил: «К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал». По его словам, похороны пройдут сегодня в Майкопе, передает ТАСС.

Сиюхов подчеркнул, что смерть Киржинова – огромная утрата для всего спорта, поскольку он стал первым олимпийским чемпионом из Адыгеи и много сделал для развития тяжелой атлетики в регионе. Спортсмен активно помогал спортивной школе, которая носит его имя.

Киржинов одержал победу на Олимпиаде в Мюнхене в весовой категории до 67,5 кг. Он дважды становился чемпионом мира и Европы, а также завоевывал бронзовые медали на этих турнирах. В период с 1972 по 1975 год Киржинов установил четыре мировых и восемь рекордов СССР, а также был награжден орденом «Знак Почета».