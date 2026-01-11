Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

Балицкий в своем Telegram-канале отметил, что в Запорожской области за прошедшие сутки зафиксировано четыре целенаправленные атаки украинских беспилотников.

По его словам, «в Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница в результате атаки украинского БПЛА пострадал мужчина 1972 года рождения, он госпитализирован в Васильевскую ЦРБ».

В городе Васильевка удар беспилотника пришёлся по зданию супермаркета – частично повреждена обшивка здания, человеческих жертв удалось избежать. Ещё один случай произошёл в селе Новоказанковатое Черниговского округа: на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены комбайн и трактор, пострадавших также нет, добавил Балицкий.

Все экстренные службы региона работают в штатном режиме, отметил губернатор.

Накануне Балицкий сообщил, что в Запорожской области мужчина получил ранения из-за обломков беспилотника.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов Вооружённых сил Украины на Бердянск были повреждены жилые дома, автомобили и школа.

Во вторник при обстреле жилого района в Запорожской области ранения получила женщина. Кроме того, в результате атак с применением БПЛА на территории Запорожской области погибли двое местных жителей, ранены семь человек, включая подростка.