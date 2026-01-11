В Приамурье возбуждено уголовное дело после гибели помощника машиниста

Tекст: Дарья Григоренко

На станции Верхний Улак произошел трагический инцидент – помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой, он скончался от полученных травм. Происшествие случилось в воскресенье около 18 часов по московскому времени при экипировке локомотива песком на 29 пути Тындинского района Дальневосточной железной дороги, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, по данным следствия, помощник машиниста покинул локомотив, не дождавшись его полной остановки. В результате этого его зажало между боковой частью состава и площадкой эстакады. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В частности, будет дана оценка организации труда сотрудников железной дороги на станции.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сообщили в МСУТ.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе. Он уточнил, что в результате происшествия погиб машинист – «его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой».