В Москве высота сугробов превысила климатическую норму

Tекст: Алексей Дегтярёв

Высота сугробов в Москве достигла 39 сантиметров, недавние снегопады привели к максимальным значениям снежного покрова с начала зимнего сезона, указал Леус в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в последние сутки снег начал оседать и уплотняться, но небольшие осадки, выпавшие в субботу, местами увеличили высоту сугробов.

На метеостанции ВДНХ снежный покров утром составил 37 сантиметров при норме в 25 сантиметров. На других московских метеостанциях показатель фиксируется в диапазоне от 37 до 39 сантиметров.

В Новой Москве снежный покров достигает 44 сантиметров, а в Московской области – до 50 сантиметров.

Ранее Роскосмос публиковал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

Тогда же сильный снегопад парализовал движение на МКАД. Из-за непогоды в московских аэропортах задерживали и отменяли более 310 рейсов.