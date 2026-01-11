Генконсульство России в Пхукете: Россиянка умерла при аварии с катером

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россиянка погибла при столкновении туристического катера и рыболовного траулера, уточнили в дипмиссии РИА «Новости».

Как уточнил источник ТАСС в местной туристической индустрии, оператор Korawich Marine 888 специализируется на бюджетных экскурсиях для русскоговорящих туристов, что сказывается на качестве сервиса. Катера компании ранее уже попадали в аварии.

Один из российских туристов, побывавших на этом катере, рассказал, что им не показали половину островов, включенных в программу, а организация экскурсии была неудовлетворительной. По его словам, гид во время остановок курил марихуану прямо на крыше катера.

Ранее тайские СМИ сообщали, что россиянка умерла при крушении катера в Андаманском море, рядом с островом Пхукет. До этого сообщалось, что в аварии пострадали минимум 11 человек.