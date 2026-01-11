Генконсульство России в Пхукете: Россиянка умерла при аварии с катером

Эксперты Angara Security раскрыли новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
Мошенники всё чаще похищают аккаунты россиян на портале «Госуслуги», маскируясь под представителей органов власти, пишет РИА «Новости».
По данным компании Angara Security, злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве, которое теперь обязывает управляющие компании взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы. Новый способ атак активизировался в преддверии новогодних каникул.
Атака начинается с создания фейковых чатов в Telegram, якобы от лица территориальных органов власти. Там жителям многоквартирных домов предлагается срочно «проверить корректность данных» и поучаствовать в формировании списков на капремонт и реконструкцию объектов на 2026 год. Для этого людям предлагают воспользоваться «официальным ботом Госуслуг», чтобы получить и отправить в чат «ключ оцифровки» – на самом деле это одноразовый код доступа к аккаунту на «Госуслугах».
В Angara Security пояснили, что такие чаты часто создаются ради одной жертвы, а остальные участники – это боты, имитирующие активность, чтобы убедить человека передать свои данные. «Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время», – пояснили в компании.
Эксперты напоминают: представители властей не обсуждают такие вопросы в мессенджерах. Отличить мошенников можно по ошибкам в тексте и устаревшей терминологии. Россиянам советуют не передавать свои персональные сведения и коды подтверждения на подозрительных ресурсах и не участвовать в сомнительных инициативах через мессенджеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД России предупредили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками мобильных операторов и запрашивают подтверждение личных данных для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».
В 2025 году мошенники изменили свои цели при взломе аккаунтов: теперь они оказывают психологическое давление на владельцев и получают их персональные данные для оформления электронных сим-карт в преступных целях.