В Воронеже после атаки дронов ВСУ погибла молодая женщина

Врачи пытались спасти пострадавшую, они провели ей операцию, но не смогли ее спасти, указал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования ее родственникам и близким.
Он добавил, что последняя атака дронов была одной из самых интенсивных с начала СВО. Основной удар пришелся по гражданским объектам, в том числе по многоквартирным и частным домам, гимназии и административным зданиям.
В больнице остается еще одна женщина с ранением в брюшную полость, ее прооперировали. Два других пострадавших, мужчина и женщина, получившие порезы, были отпущены на амбулаторное лечение.
Повреждения получили более 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и административные здания. Глава региона заверил, что восстановительные работы уже идут, и пообещал максимально быстро восстановить все объекты.
Гусев призвал жителей быть предельно внимательными при сигналах тревоги и во время атак беспилотников, а также соблюдать меры предосторожности и держаться подальше от окон. Он отметил, что противник целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре.
Ранее Гусев сообщал, что при атаке дронов на регион пострадали четыре человека.