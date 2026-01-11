  • Новость часаВ Госдуме напомнили о переносе срока оплаты за ЖКХ на 15 число
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
    Telegraph: В ЕС обсуждают изгнание военных США из Европы
    СМИ узнали о новом приказе Трампа относительно Гренландии
    Die Welt: Удар «Орешником» может быть намеком европейцам
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    «Северяне» продвинулись в двух областях Украины
    Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран
    11 января 2026, 09:19 • Новости дня

    В Воронеже после атаки дронов ВСУ погибла молодая женщина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

    Врачи пытались спасти пострадавшую, они провели ей операцию, но не смогли ее спасти, указал Гусев в своем Telegram-канале.

    Губернатор выразил соболезнования ее родственникам и близким.

    Он добавил, что последняя атака дронов была одной из самых интенсивных с начала СВО. Основной удар пришелся по гражданским объектам, в том числе по многоквартирным и частным домам, гимназии и административным зданиям.

    В больнице остается еще одна женщина с ранением в брюшную полость, ее прооперировали. Два других пострадавших, мужчина и женщина, получившие порезы, были отпущены на амбулаторное лечение.

    Повреждения получили более 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и административные здания. Глава региона заверил, что восстановительные работы уже идут, и пообещал максимально быстро восстановить все объекты.

    Гусев призвал жителей быть предельно внимательными при сигналах тревоги и во время атак беспилотников, а также соблюдать меры предосторожности и держаться подальше от окон. Он отметил, что противник целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре.

    Ранее Гусев сообщал, что при атаке дронов на регион пострадали четыре человека.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (27)
    10 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press, IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению возникших проблем.

    Владимир Зеленский подверг резкой критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что столица оказалась не готова к возникшим проблемам с энергетической инфраструктурой, передает ТАСС. В городе и области уже несколько дней действуют экстренные отключения электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением.

    Зеленский в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил: «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы – как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте».

    В ночь накануне в Киеве также были зафиксированы взрывы, что усугубило ситуацию с энергоснабжением и усилило напряженность в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две киевские ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – сейчас не работают и требуют восстановления, на которое потребуется один-два дня.

    Часть города осталась без отопления и электричества.  Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электричеством.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (36)
    10 января 2026, 23:51 • Новости дня
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США

    Мелик-Багдасаров: У ПВО в Венесуэле во время атаки США были проблемы со связью

    Tекст: Антон Антонов

    Станции дальнего обнаружения ПВО в Венесуэле во время атаки США столкнулись с серьезными проблемами связи, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Он также добавил, что значительная часть личного состава находилась в отпусках, поэтому системы не сработали должным образом. Посол не исключил возможность конспиративных сценариев, при которых приказы могли быть не отданы вовремя.

    Мелик-Багдасаров отметил, что Венесуэла не сдалась, а лишь реалистично оценила свои возможности. Он пояснил, что операция США показала недостаточную готовность вооруженных сил республики к отражению такой агрессии. По его словам, за прошедшие дни были сделаны определенные выводы, и теперь стране остается полагаться на дипломатию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо самолетов тактической авиации, наносивших удары по наземным целям и обеспечивавшим защиту ударной авиации от истребителей, в ударе участвовали также бомбардировщики B-1B Lancer. Действия группировки поддерживались большим числом беспилотников.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария


    Комментарии (19)
    10 января 2026, 12:46 • Новости дня
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»

    Эксперты Angara Security раскрыли новый способ похищения профилей на «Госуслугах»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под видом представителей власти злоумышленники через фейковые чаты в Telegram похищают аккаунты россиян на «Госуслугах», используя тему капремонта и обновления ЖКХ, сообщили в компании Angara Security.

    Мошенники всё чаще похищают аккаунты россиян на портале «Госуслуги», маскируясь под представителей органов власти, пишет РИА «Новости».

    По данным компании Angara Security, злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве, которое теперь обязывает управляющие компании взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы. Новый способ атак активизировался в преддверии новогодних каникул.

    Атака начинается с создания фейковых чатов в Telegram, якобы от лица территориальных органов власти. Там жителям многоквартирных домов предлагается срочно «проверить корректность данных» и поучаствовать в формировании списков на капремонт и реконструкцию объектов на 2026 год. Для этого людям предлагают воспользоваться «официальным ботом Госуслуг», чтобы получить и отправить в чат «ключ оцифровки» – на самом деле это одноразовый код доступа к аккаунту на «Госуслугах».

    В Angara Security пояснили, что такие чаты часто создаются ради одной жертвы, а остальные участники – это боты, имитирующие активность, чтобы убедить человека передать свои данные. «Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время», – пояснили в компании.

    Эксперты напоминают: представители властей не обсуждают такие вопросы в мессенджерах. Отличить мошенников можно по ошибкам в тексте и устаревшей терминологии. Россиянам советуют не передавать свои персональные сведения и коды подтверждения на подозрительных ресурсах и не участвовать в сомнительных инициативах через мессенджеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД России предупредили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками мобильных операторов и запрашивают подтверждение личных данных для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».

    В 2025 году мошенники изменили свои цели при взломе аккаунтов: теперь они оказывают психологическое давление на владельцев и получают их персональные данные для оформления электронных сим-карт в преступных целях.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 13:39 • Новости дня
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта на фоне масштабных аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК «Укрэнерго», сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна», причиной стали аварийные отключения электроэнергии, которые введены по распоряжению национальной энергокомпании, сообщает ТАСС.

    Также в украинской столице временно не работает электротранспорт.

    В сообщении киевской городской государственной администрации говорится: «По команде НЭК «Укрэнерго» в городе введены аварийные отключения электроэнергии», передает РИА «Новости».

    Энергохолдинг «ДТЭК» ранее уведомил о начале аварийных отключений света как в Киеве, так и на территории Киевской области.

    Накануне в Киеве прекратили работу две ТЭЦ. На всей территории Украины, включая Киев и Львов, была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили о многочисленных взрывах. По уточнению премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после серии взрывов в Киеве более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    Комментарии (14)
    10 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новейшая ракета «Орешник» с заявленной дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы находится в зоне её поражения, говорится в материале Sky News.

    Британия и Франция планировали принять меры против России, однако получили недвусмысленный сигнал с помощью ракеты «Орешник», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sky News. В материале отмечается, что эта ракета способна преодолеть расстояние до 5500 километров, что ставит под угрозу практически всю территорию Европы.

    «Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила», – говорится в материале Sky News. Журналисты уточняют, что запуск этой ракеты может рассматриваться как прямой ответ на сообщения о возможном вводе британских и французских войск на Украину после завершения конфликта.

    Эксперты отмечают, что демонстрация возможностей «Орешника» стала предупреждением для западных стран о серьезности намерений России и возможных последствиях вмешательства в ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части уже нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Австрийский полковник Маркус Райснер отметил, что размещение комплекса «Орешник» военными России усиливает разногласия внутри НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных приоритетов.

    В результате «удара возмездия» с использованием «Орешника» часть Киева осталась без отопления и электричества, а крупнейшее газовое хранилище во Львовской области получило значительный ущерб.

    Комментарии (16)
    11 января 2026, 03:50 • Новости дня
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп велел военным США разработать план возможного вторжения в Гренландию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

    По данным Daily Mail, командующим силами специальных операций поручили подготовить соответствующую военную стратегию, передает РИА «Новости».

    При этом часть американских военных руководителей выступает против этой инициативы. Главным сторонником плана, по данным источников, выступает советник Трампа по политике Стивен Миллер.

    Газета отмечает, что среди европейских чиновников усилилась обеспокоенность возможной реализацией операции до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения национальной безопасности, а не арендовать ее. Миллер также заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него является честью сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария


    Комментарии (12)
    10 января 2026, 19:39 • Новости дня
    Рубио объяснил выход США из международных организаций

    Рубио назвал причину выхода США из 66 международных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После подписания Дональдом Трампом меморандума о выходе США из 66 международных организаций, госсекретарь Марко Рубио объяснил причину подобного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил причину выхода Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру.

    «Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», - заявил Рубио.

    Он отметил, что последует дальнейший пересмотр участия США в различных международных организациях, однако не уточнил, о каких учреждениях идет речь. По словам Рубио, Соединенные Штаты больше не намерены финансировать организации, которые не способны обеспечить результаты, подотчетность или уважение к национальным интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из 66 международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.

    Также Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры.

    Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.

    Комментарии (15)
    10 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией

    Сийярто предупредил о риске провокации войны Британии и Франции с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

    Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

    Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.

    Комментарии (14)
    10 января 2026, 12:06 • Новости дня
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    @ Kyle Mazza/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана, в конце декабря проводил тайные переговоры с США о возможности предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, Паролин просил Вашингтон проявить терпение и дать Мадуро шанс покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», – рассказал источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

    В эти дни Паролин также пытался выйти на контакт с госсекретарем Марко Рубио, опасаясь масштабного кровопролития в Венесуэле.

    В публикации отмечается, что посол США при Святом Престоле Брайан Берч был срочно вызван Паролином, чтобы Ватикан получил больше информации о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Кардинал прямо заявил, что Москва готова принять Мадуро, и просил американских представителей выждать, пока бывший лидер Венесуэлы не даст согласие.

    В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». В свою очередь, в Госдепартаменте США отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос The Washington Post.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария


    Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 20:11 • Новости дня
    Маск обвинил британское правительство в фашизме

    Маск обвинил британское правительство в фашизме из-за арестов за посты в соцсетях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Миллиардер Илон Маск выразил возмущение, узнав о рекордном числе задержанных за сообщения в соцсетях в Британии.

    Владелец X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Илон Маск задался вопросом о фашистских тенденциях британского правительства. В социальной сети он отреагировал на новость о том, что в Британии зафиксирован мировой рекорд по числу арестов за комментарии в соцсетях.

    По информации из графика, опубликованного в обсуждаемом посте, на территории Соединенного Королевства по обвинениям, связанным с высказываниями в интернете, задержали более 12 тыс. человек. Маск прокомментировал данные, написав: «Почему правительство Великобритании настолько фашистское?».

    В других странах аналогичные показатели существенно ниже, отмечается в обсуждении новости. Реакция Маска вызвала волну обсуждений ситуации со свободой слова в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что Британия стала полицейским государством. Еврокомиссия оштрафовала принадлежащую Маску компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. Сейчас Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза и поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии.

    Комментарии (4)
    11 января 2026, 04:59 • Новости дня
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро

    Силия Флорес добровольно последовала за Мадуро при похищении военными США

    Tекст: Антон Антонов

    Супруга венесуэльского президента Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Посол также рассказал, что недавно общался с сыном Мадуро – Николасом. Тот сообщил, что на момент задержания никаких уголовных дел в отношении Флорес не было, они появились только впоследствии. Дипломат уточнил, что когда Флорес решила отправиться за мужем, ее также посадили в вертолет.

    В ходе операции президент Венесуэлы и его супруга получили телесные повреждения, но они не были опасными для жизни. Посол охарактеризовал Флорес как «очень сильную женщину» и «настоящего бойца», подчеркнув, что американцы быстро организовали ее вывоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (9)
    11 января 2026, 04:07 • Новости дня
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти стран ЕС обсуждают вариант изгнания военных США с американских военных баз, если США не согласятся на европейские предложения по Гренландии, пишет Telegraph.

    При этом Telegraph подчеркивает, что изгнание американских военных с баз в Европе обсуждается как крайняя мера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegraph сообщила, что Евросоюз такжерассматривает вариант введения санкций против американских корпораций на случай, если спор по поводу Гренландии не будет разрешен. Власти Британии обсуждают с европейскими странами возможное создание миссии НАТО в Гренландии для предотвращения присоединения острова к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария


    Комментарии (7)
    Главное
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света
    Маск обвинил британское правительство в фашизме
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией
    Мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником»
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    Самым популярным словом в русском языке оказался англицизм