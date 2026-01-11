Россиянин Хуснутдинов стал первым в «Бостон Брюинз» с покером в НХЛ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Хуснутдинов стал первым хоккеистом «Бостон Брюинз», оформившим покер в матче Национальной хоккейной лиги, передает «Газета.Ru».

Его команда разгромила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 10:2. До Хуснутдинова только восьми российским игрокам удавалось забрасывать по четыре шайбы в одном матче НХЛ.

В их числе Александр Овечкин, который делал это четыре раза, Павел Буре – дважды, а также Алексей Яшин, Илья* Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалев (признан в России иноагентом), Артемий Панарин и Денис Гурьянов, которые отличались по одному разу.

Сейчас «Бостон Брюинз» занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ, имея 50 очков. Для выхода в плей-офф команде не хватает двух очков.

Ранее Александр Овечкин забил свой 915-й гол в чемпионатах НХЛ, обновив личный рекорд.