Колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолет, на борту которого находились шесть человек, включая Йеисона Хименеса, направлялся в город Медельин, передает ТАСС со ссылкой на El Tiempo.

Вскоре после взлета воздушное судно потерпело крушение.

Все находившиеся на борту погибли, включая самого Хименеса и членов его группы.

В 2015 году во Франции упал Airbus A320 авиакомпании Germanwings, погиб солист немецкой оперы в Дюссельдорфе Олег Брыжак.