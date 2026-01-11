Стали известны детали убийства россиянки и ее дочери в турецком Бодруме

Sabah: Кушлевич отмыл квартиру после убийства Двизовой и ее дочери в Бодруме

Tекст: Антон Антонов

По версии турецких следователей, Кушлевич приехал к бывшей супруге на машине, находился у нее в квартире около четырех с половиной часов, после чего тщательно отмыл все следы преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sabah.

Затем он завернул тела в одеяла, погрузил их в багажник автомобиля и отправился в гостиницу примерно в 03.50 ночи. Через 20 минут он покинул отель, выбросил тела в кювет и вернулся обратно.

Как уточняет издание, Кушлевич забрал пятилетнего сына и уехал в Литву. В ходе расследования выяснилось, что ранее между бывшими супругами возникал конфликт из-за попытки Двизовой лишить Кушлевича родительских прав на ребенка. Экспертиза установила, что у Двизовой было три огнестрельных ранения (в голову, ухо и плечо), у ее дочери – два (в шею и грудь).

Также сообщается, что появился свидетель, который дал показания в прокуратуре. Свидетель отметил, что ранее Кушлевич неоднократно врывался в дом Двизовой, из-за чего суд трижды выносил решения о запрете ему приближаться к бывшей супруге. Свидетель не видел момент убийства, но заметил на ковре следы грязи, а на диване – кровь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тела Ирины Двизовой и ее дочери Даяны обнаружили в ноябре 2023 года в Бодруме. Полиция Германии в мае 2024 года задержала гражданина Литвы Андрея Кушлевича, которого Турция требует экстрадировать. Процесс экстрадиции Кушлевича продолжается. Также Кушлевич находится в России в розыске с 2017 года за побег из-под ареста. СМИ сообщают, что он был солдатом-наемником.