Tекст: Антон Антонов

«Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», – приводит РИА «Новости» слова корреспондента Die Welt.

По его словам, на Западе сейчас активно обсуждается вопрос размещения войск на Украине, однако игнорирование позиции России может привести к негативным последствиям. Журналист также задался вопросом, не является ли это сигналом о готовности России применить высокоточное оружие на Украине или в других странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры так называемой «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск на Украине. В результате российских ударов, включая применение «Орешника», часть Киева осталась без отопления и электричества. Крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области получило значительный ущерб.