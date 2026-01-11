Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет

Tекст: Антон Антонов

В опубликованном заявлении федерация выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким Зинковского, передает ТАСС.

Зинковский стал чемпионом мира в командном первенстве в 1983 году, а также завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях на том же турнире. В 1987 году он занял второе место на чемпионате СССР.

После завершения спортивной карьеры Зинковский посвятил себя тренерской работе. Среди его воспитанников – обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2021 года в командном первенстве и чемпионка России 2019 года Аделина Ибатуллина, а также двукратная серебряная призерка чемпионата страны в эстафетах Элизабет Родригес. В 2019 году Международный союз современного пятиборья (UIPM) отметил Зинковского как лучшего тренера юниоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре легендарный полузащитник «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян ушел из жизни на восьмидесятом году после тяжелой болезни. В ноябре знаменитая баскетболистка Людмила Базаревич скончалась на восемьдесят седьмом году, она была двукратной чемпионкой мира и матерью бывшего тренера сборной России Сергея Базаревича.