    11 января 2026, 05:18 • Новости дня

    Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет

    Tекст: Антон Антонов

    В возрасте 65 лет умер чемпион мира 1983 года по современному пятиборью Евгений Зинковский, прославившийся также как тренер, сообщила Федерация современного пятиборья России.

    В опубликованном заявлении федерация выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким Зинковского, передает ТАСС.

    Зинковский стал чемпионом мира в командном первенстве в 1983 году, а также завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях на том же турнире. В 1987 году он занял второе место на чемпионате СССР.

    После завершения спортивной карьеры Зинковский посвятил себя тренерской работе. Среди его воспитанников – обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2021 года в командном первенстве и чемпионка России 2019 года Аделина Ибатуллина, а также двукратная серебряная призерка чемпионата страны в эстафетах Элизабет Родригес. В 2019 году Международный союз современного пятиборья (UIPM) отметил Зинковского как лучшего тренера юниоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре легендарный полузащитник «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян ушел из жизни на восьмидесятом году после тяжелой болезни. В ноябре знаменитая баскетболистка Людмила Базаревич скончалась на восемьдесят седьмом году, она была двукратной чемпионкой мира и матерью бывшего тренера сборной России Сергея Базаревича.

    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    10 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press, IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению возникших проблем.

    Владимир Зеленский подверг резкой критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что столица оказалась не готова к возникшим проблемам с энергетической инфраструктурой, передает ТАСС. В городе и области уже несколько дней действуют экстренные отключения электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением.

    Зеленский в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил: «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы – как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте».

    В ночь накануне в Киеве также были зафиксированы взрывы, что усугубило ситуацию с энергоснабжением и усилило напряженность в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две киевские ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – сейчас не работают и требуют восстановления, на которое потребуется один-два дня.

    Часть города осталась без отопления и электричества.  Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электричеством.

    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    10 января 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении группировка российских войск «Север» на отбитых позициях ВСУ обнаружила яму, в которой содержались украинские дезертиры и отказники, в яме было три трупа.

    На Харьковском направлении бои в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются. «Северяне» ведут наступление на всех участках фронта, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по выявленным целям, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы «Северяне» продвинулись на семи участках фронта на 700 м, а авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. В лесу возле Лимана бойцы «Северян» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 250 м.

    «На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», – говорится в сообщении.

    В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на восток на 300 м, добившись тактических успехов. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 150 м, уничтожив ВСУ огнем ТОС-1А. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

    В Сумской области группировка войск «Север» наращивает темпы наступления при поддержке артиллерии, «Солнцепеков» и ударных БПЛА. У ВСУ наблюдаются проблемы с ротацией и моральным состоянием. В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 12 участках фронта, в Краснопольском – на трех, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не было, артиллерия и FPV-дроны наносили удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    10 января 2026, 12:46 • Новости дня
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»

    Эксперты Angara Security раскрыли новый способ похищения профилей на «Госуслугах»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под видом представителей власти злоумышленники через фейковые чаты в Telegram похищают аккаунты россиян на «Госуслугах», используя тему капремонта и обновления ЖКХ, сообщили в компании Angara Security.

    Мошенники всё чаще похищают аккаунты россиян на портале «Госуслуги», маскируясь под представителей органов власти, пишет РИА «Новости».

    По данным компании Angara Security, злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве, которое теперь обязывает управляющие компании взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы. Новый способ атак активизировался в преддверии новогодних каникул.

    Атака начинается с создания фейковых чатов в Telegram, якобы от лица территориальных органов власти. Там жителям многоквартирных домов предлагается срочно «проверить корректность данных» и поучаствовать в формировании списков на капремонт и реконструкцию объектов на 2026 год. Для этого людям предлагают воспользоваться «официальным ботом Госуслуг», чтобы получить и отправить в чат «ключ оцифровки» – на самом деле это одноразовый код доступа к аккаунту на «Госуслугах».

    В Angara Security пояснили, что такие чаты часто создаются ради одной жертвы, а остальные участники – это боты, имитирующие активность, чтобы убедить человека передать свои данные. «Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время», – пояснили в компании.

    Эксперты напоминают: представители властей не обсуждают такие вопросы в мессенджерах. Отличить мошенников можно по ошибкам в тексте и устаревшей терминологии. Россиянам советуют не передавать свои персональные сведения и коды подтверждения на подозрительных ресурсах и не участвовать в сомнительных инициативах через мессенджеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД России предупредили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками мобильных операторов и запрашивают подтверждение личных данных для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».

    В 2025 году мошенники изменили свои цели при взломе аккаунтов: теперь они оказывают психологическое давление на владельцев и получают их персональные данные для оформления электронных сим-карт в преступных целях.

    10 января 2026, 13:39 • Новости дня
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта на фоне масштабных аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК «Укрэнерго», сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна», причиной стали аварийные отключения электроэнергии, которые введены по распоряжению национальной энергокомпании, сообщает ТАСС.

    Также в украинской столице временно не работает электротранспорт.

    В сообщении киевской городской государственной администрации говорится: «По команде НЭК «Укрэнерго» в городе введены аварийные отключения электроэнергии», передает РИА «Новости».

    Энергохолдинг «ДТЭК» ранее уведомил о начале аварийных отключений света как в Киеве, так и на территории Киевской области.

    Накануне в Киеве прекратили работу две ТЭЦ. На всей территории Украины, включая Киев и Львов, была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили о многочисленных взрывах. По уточнению премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после серии взрывов в Киеве более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    10 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новейшая ракета «Орешник» с заявленной дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы находится в зоне её поражения, говорится в материале Sky News.

    Британия и Франция планировали принять меры против России, однако получили недвусмысленный сигнал с помощью ракеты «Орешник», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sky News. В материале отмечается, что эта ракета способна преодолеть расстояние до 5500 километров, что ставит под угрозу практически всю территорию Европы.

    «Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила», – говорится в материале Sky News. Журналисты уточняют, что запуск этой ракеты может рассматриваться как прямой ответ на сообщения о возможном вводе британских и французских войск на Украину после завершения конфликта.

    Эксперты отмечают, что демонстрация возможностей «Орешника» стала предупреждением для западных стран о серьезности намерений России и возможных последствиях вмешательства в ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части уже нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Австрийский полковник Маркус Райснер отметил, что размещение комплекса «Орешник» военными России усиливает разногласия внутри НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных приоритетов.

    В результате «удара возмездия» с использованием «Орешника» часть Киева осталась без отопления и электричества, а крупнейшее газовое хранилище во Львовской области получило значительный ущерб.

    10 января 2026, 06:56 • Новости дня
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    10 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Полковник Райснер: Развертывание «Орешника» усугубило раскол внутри НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Размещение ракетного комплекса «Орешник» военными России усиливает внутренние разногласия стран НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных систем и приоритетов, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung.

    В ходе беседы он отметил: «Это еще больше усугубляет раскол в НАТО», передает Ura.ru.

    По словам Райснера, новые российские возможности вынуждают европейские государства пересмотреть свои противоракетные оборонительные системы и системы раннего предупреждения. Он подчеркнул, что европейцам необходимо начать «серьезно и реалистично» оценивать складывающуюся стратегическую ситуацию.

    Эксперт связал дискуссии вокруг Гренландии с увеличением значения Арктики и северных маршрутов для военных стратегий России и США. По его оценке, появление «Орешника» меняет баланс сил на северном направлении и обостряет споры между членами НАТО по вопросам оборонных приоритетов, финансирования и размещения военной инфраструктуры.

    Райснер считает, что Европе придется ускорить обновление средств ПРО и систем раннего оповещения для сокращения времени реагирования на возможные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что этот удар стал сигналом для Европы и США.

    Профессор Гленн Дизен назвал удары по целям на Украине сигналом для НАТО.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    10 января 2026, 23:51 • Новости дня
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США

    Мелик-Багдасаров: У ПВО в Венесуэле во время атаки США были проблемы со связью

    Tекст: Антон Антонов

    Станции дальнего обнаружения ПВО в Венесуэле во время атаки США столкнулись с серьезными проблемами связи, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Он также добавил, что значительная часть личного состава находилась в отпусках, поэтому системы не сработали должным образом. Посол не исключил возможность конспиративных сценариев, при которых приказы могли быть не отданы вовремя.

    Мелик-Багдасаров отметил, что Венесуэла не сдалась, а лишь реалистично оценила свои возможности. Он пояснил, что операция США показала недостаточную готовность вооруженных сил республики к отражению такой агрессии. По его словам, за прошедшие дни были сделаны определенные выводы, и теперь стране остается полагаться на дипломатию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо самолетов тактической авиации, наносивших удары по наземным целям и обеспечивавшим защиту ударной авиации от истребителей, в ударе участвовали также бомбардировщики B-1B Lancer. Действия группировки поддерживались большим числом беспилотников.

    10 января 2026, 19:39 • Новости дня
    Рубио объяснил выход США из международных организаций

    Рубио назвал причину выхода США из 66 международных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил причину выхода Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру.

    «Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», - заявил Рубио.

    Он отметил, что последует дальнейший пересмотр участия США в различных международных организациях, однако не уточнил, о каких учреждениях идет речь. По словам Рубио, Соединенные Штаты больше не намерены финансировать организации, которые не способны обеспечить результаты, подотчетность или уважение к национальным интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из 66 международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.

    Также Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры.

    Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.

    10 января 2026, 07:13 • Новости дня
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    @ Michel Euler/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину, пишет Parisien со ссылкой на парламентариев.

    Встреча состоялась 8 января при участии премьер-министра Себастьена Лекорню, министра вооруженных сил Катрин Вотрен и начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих». Лекорню подчеркнул, что важно привлекать депутатов к обсуждению таких решений, и объявил о возможных парламентских дебатах по этому вопросу в ближайшие две-три недели.

    Глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано рассказала, что президент предоставил парламентариям «конфиденциальные детали» вклада Франции. По ее словам, речь идет об участии 6 тыс. французских военных в составе международного контингента из 10 тыс. человек, включая военных из Британии. Командование этих сил планируется разместить в Мон-Валерьене под Парижем.

    Макрон заявил, что европейцам удалось добиться значительного прогресса в получении поддержки этих сил со стороны США, однако многие депутаты выразили сомнения. «Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», – заявила Пано. Лидер «Экологистов» Марин Тонделье также призвала не быть наивными в отношении обещаний Трампа, отметив его непостоянство.

    В целом участники встречи не возражали против представленного плана, а некоторые даже рассматривают «коалицию желающих» как альтернативу НАТО. Однако часть политиков выступила против ввода французских войск на Украину, несмотря на заверения генерала Мандона, что военные будут только поддерживать украинскую армию и не окажутся на линии фронта. Представители НФ, «Национального объединения» и Коммунистической партии считают, что отправка военных возможна лишь с мандатом ООН и в рамках миротворческой миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    10 января 2026, 08:46 • Новости дня
    Пушков усомнился в желании Мелони начать диалог с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальном намерении премьер-министра Италии Джорджи Мелони вести переговоры с Россией, указав на неясность формата и содержания возможного диалога.

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

    Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

    «Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    10 января 2026, 12:06 • Новости дня
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    @ Kyle Mazza/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана, в конце декабря проводил тайные переговоры с США о возможности предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, Паролин просил Вашингтон проявить терпение и дать Мадуро шанс покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», – рассказал источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

    В эти дни Паролин также пытался выйти на контакт с госсекретарем Марко Рубио, опасаясь масштабного кровопролития в Венесуэле.

    В публикации отмечается, что посол США при Святом Престоле Брайан Берч был срочно вызван Паролином, чтобы Ватикан получил больше информации о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Кардинал прямо заявил, что Москва готова принять Мадуро, и просил американских представителей выждать, пока бывший лидер Венесуэлы не даст согласие.

    В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». В свою очередь, в Госдепартаменте США отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос The Washington Post.

    Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США.

