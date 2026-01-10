Сын последнего шаха Пехлеви призвал Иран к захвату городских центров

Tекст: Антон Антонов

«Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель – подготовиться к захвату и защите городских центров. Для достижения этой цели необходимо, используя различные маршруты, собрать максимум людей в центральных районах городов и объединить разрозненные группы населения. В то же время необходимо подготовиться к тому, чтобы и впредь оставаться на улицах», – заявил Реза Пехлеви.

Он также призвал начать общенациональную забастовку. При этом в первую очередь он обратился к работникам транспорта, нефтегазовой и энергетической отрасли, а также других ключевых секторов экономики, передает РБК.

В своем обращении он подчеркнул, что силовикам следует перейти на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и «полностью вывести ее из строя». Пехлеви заверил, что сам готовится вернуться в Иран, чтобы «быть с народом», когда «революция одержит победу», и выразил уверенность, что этот момент уже близок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.