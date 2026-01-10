Два сотрудника полиции погибли при исполнении в ЛНР

Два сотрудника отдела МВД «Сватовский» погибли при исполнении в ЛНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

О гибели двух сотрудников МВД России отдела «Сватовский» Виктории Гниличенко и Артема Кузнецова сообщили в пресс-службе МВД по Луганской Народной Республике, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что трагический инцидент произошел в момент исполнения ими служебного долга.

В пресс-службе отметили: «Во время выполнения служебного долга погибли двое сотрудников территориального ОВД «Сватовский» Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов. Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников отдела МВД России «Сватовский»».

Другие подробности происшествия в МВД не уточнили. Обстоятельства гибели сотрудников также пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по ДНР погибла в результате подрыва при исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа.

Украинские беспилотники ранее нанесли целенаправленный удар по пожарным расчетам в Луганске, в результате чего два сотрудника МЧС погибли, еще 15 получили ранения.