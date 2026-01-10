Маск обвинил британское правительство в фашизме из-за арестов за посты в соцсетях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владелец X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Илон Маск задался вопросом о фашистских тенденциях британского правительства. В социальной сети он отреагировал на новость о том, что в Британии зафиксирован мировой рекорд по числу арестов за комментарии в соцсетях.

По информации из графика, опубликованного в обсуждаемом посте, на территории Соединенного Королевства по обвинениям, связанным с высказываниями в интернете, задержали более 12 тыс. человек. Маск прокомментировал данные, написав: «Почему правительство Великобритании настолько фашистское?».

В других странах аналогичные показатели существенно ниже, отмечается в обсуждении новости. Реакция Маска вызвала волну обсуждений ситуации со свободой слова в Британии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что Британия стала полицейским государством. Еврокомиссия оштрафовала принадлежащую Маску компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. Сейчас Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза и поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии.