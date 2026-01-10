Умер участник шоу «Голос 60+» Андрей Забродский

Участник шоу «Голос 60+» Андрей Забродский скончался в Новосибирске

Tекст: Тимур Шайдуллин

Певец Андрей Забродский, участник телепроекта «Голос 60+», скончался в Новосибирске на 64-м году жизни, сообщается на странице артиста во «ВКонтакте». В записи отмечается: «Скончался <…> в 5 утра». Точная причина смерти не раскрывается.

Прощание с артистом пройдёт 11 января в Новосибирском крематории в поселке Восход по адресу улица Военторговская, 4/1, в Греческом зале. Близкие просят приносить только живые цветы.

Забродский прославился благодаря проекту «Голос 60+». На этапе «слепых прослушиваний» в 2021 году он исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени», после чего сразу три наставника – Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин почти одновременно повернулись к нему. В итоге артист выбрал команду Газманова.

Певица Лайма Вайкуле, присутствовавшая в жюри, также выразила восхищение исполнительским талантом Забродского и отметила его потенциал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в конце декабря на 80-м году жизни скончалась советская и российская певица Татьяна Дасковская.

А за неделю до этого в возрасте 74 лет умер британский певец и автор песен Крис Ри.



