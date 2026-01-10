  • Новость часаСМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    10 января 2026, 19:48 • Новости дня

    Умер участник шоу «Голос 60+» Андрей Забродский

    Участник шоу «Голос 60+» Андрей Забродский скончался в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Андрей Забродский, известный по участию в проекте «Голос 60+», ушел из жизни в возрасте 63 лет, церемония прощания пройдет в Новосибирске.

    Певец Андрей Забродский, участник телепроекта «Голос 60+», скончался в Новосибирске на 64-м году жизни, сообщается на странице артиста во «ВКонтакте». В записи отмечается: «Скончался <…> в 5 утра». Точная причина смерти не раскрывается.

    Прощание с артистом пройдёт 11 января в Новосибирском крематории в поселке Восход по адресу улица Военторговская, 4/1, в Греческом зале. Близкие просят приносить только живые цветы.

    Забродский прославился благодаря проекту «Голос 60+». На этапе «слепых прослушиваний» в 2021 году он исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени», после чего сразу три наставника – Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин почти одновременно повернулись к нему. В итоге артист выбрал команду Газманова.

    Певица Лайма Вайкуле, присутствовавшая в жюри, также выразила восхищение исполнительским талантом Забродского и отметила его потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в конце декабря на 80-м году жизни скончалась советская и российская певица Татьяна Дасковская.

    А за неделю до этого в возрасте 74 лет умер британский певец и автор песен Крис Ри.


    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню как преступника

    Адам Кадыров заявил о готовности задержать Зеленского по указанию руководства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Адам Кадыров сообщил о намерении доставить Зеленского в Грозный как военного преступника по первому распоряжению Владимира Путина или Рамзана Кадырова.

    Помощник главы Чечни Адам Кадыров заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), что если Верховный главнокомандующий Владимир Путин или глава Чечни Рамзан Кадыров дадут команду, он готов привезти Владимира Зеленского в Чечню как военного преступника, передает РИА «Новости».

    По словам Адама Кадырова, «мы найдем тебя (Владимира Зеленского) везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника».

    Адам Кадыров назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом», чьи слова, по его мнению, не имеют никакой ценности. Он обвинил Зеленского в разрушении своей страны ради западных похвал и дешевого пафоса. По словам Кадырова, время Зеленского скоро закончится, и он пожалеет о своих высказываниях. Помощник главы Чечни заявил, что финал «спектакля» украинского лидера напишут в Чечне, и он не будет комедийным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рамзан Кадыров заявил, что ради срыва мирного соглашения Владимир Зеленский готов на любые унижения.

    Он также подчеркнул, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине принимает президент России Владимир Путин. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    9 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Генерал Орехов провел переговоры с военным атташе Венесуэлы в РФ

    Генерал Орехов обсудил военное сотрудничество с Венесуэлой в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе встречи в Москве обсуждались вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также планы по дальнейшему взаимодействию между Россией и Венесуэлой, сообщили в Минобороны.

    Встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майора Алексея Орехова с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро прошла в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия между военными ведомствами обеих стран.

    В министерстве отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение регулярных контактов. Подчеркивается, что сотрудничество будет развиваться в рамках ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Каракасе призвало россиян отказаться от поездок в Венесуэлу из-за вооруженной агрессии США.

    Венесуэла подчеркнула свое право на законную самооборону для защиты народа, территории и независимости, заявило посольство страны в Москве.

    Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли более 80 человек, среди которых были гражданские и представители сил безопасности.

    10 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Пленный ВСУ признался в убийствах и изнасиловании на Донбассе

    Пленный солдат ВСУ признал убийства и изнасилования мирных жителей на Донбассе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пленный солдат ВСУ Валерий Соколенко рассказал о совершенном им изнасиловании и убийстве мирных жителей в селе Водяное Донецкой народной республики, сообщили власти ДНР.

    Пленный солдат Валерий Соколенко, служивший в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, рассказал о преступлениях, совершенных во время так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он заявил: «Донецкая область, село Водяное. Мы совершили преступление с другом Максимом. Изнасиловали девушку лет 30 в кирпичном доме. А через два дня совершили четыре убийства – две женщины и два деда». Видео признания было опубликовано в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, пишет ТАСС.

    Мирошник сообщил, что Соколенко был взят в плен под Купянском Харьковской области в январе 2026 года. По его словам, признание пленного боевика подтверждает факты геноцида, организованного киевскими властями на Донбассе с 2014 года.

    Дипломат подчеркнул, что за восемь лет после совершения преступлений Соколенко не понес никакого наказания, а киевские чиновники не проявили интереса к судьбе убитых украинских граждан. По словам Мирошника, подобные действия воспринимаются киевскими властями как предмет гордости и бахвальства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь.

    До этого пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин заявил о массовом объявлении погибших пропавшими без вести для отказа в выплатах компенсаций семьям.

    А другой пленный разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне координаты военных объектов украинских военных.

    10 января 2026, 17:40 • Новости дня
    В России утвержден новый список болезней для бесплатной медпомощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждане страны смогут бесплатно получать медицинскую помощь по более чем 20 видам заболеваний, включая редкие и хронические состояния.

    Правительство России утвердило обновленный перечень заболеваний, при которых россияне имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление. В список вошли инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, эндокринные нарушения, болезни нервной системы, крови, иммунитета, а также заболевания глаз и его придатков.

    Также бесплатная помощь будет оказана при болезнях уха, сердца, органов дыхания, пищеварения (кроме зубного протезирования), мочеполовой системы, кожи, костно-мышечной системы, травмах и отравлениях.

    В перечень включены и врожденные аномалии, беременность, роды, послеродовой период, психические расстройства и состояния детей в перинатальный период.

    В документе отдельно указано, что расширен неонатальный скрининг: с этого года в него включены Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

    Россияне в возрасте от 18 до 40 лет смогут бесплатно один раз определить уровень липопротеидов в крови, а также получить оценку липидного профиля: «Пациенты от 18 до 39 лет смогут проходить данную процедуру раз в шесть лет, а лица старше 40 лет – раз в три года», - говорится в постановлении.

    Беременные получат возможность пройти неинвазивное пренатальное тестирование на врожденные аномалии плода по крови матери. Женщинам от 21 до 49 лет один раз в пять лет будет доступен анализ на ДНК вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование шейки матки при положительном результате теста.

    Кроме того, в постановлении впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию против пневмококка для пожилых граждан. Отмечается, что базовая программа ОМС также расширена за счет новых современных методов специализированной и высокотехнологичной помощи.

    Ранее в России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем, включив в него аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и аномалии цветового зрения.

    Правительство России также расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, добавив к нему болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

    А газета ВЗГЛЯД написала, как получить бесплатные лекарства и льготные препараты в 2026 году.


    9 января 2026, 21:21 • Новости дня
    Блогер Ивлеева задолжала налоговой

    Блогер Ивлеева оказалась должна ФНС 53 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Анастасия Ивлеева оказалась должна Федеральной налоговой службе 53 тыс. рублей по ее ИП, сообщили в правоохранительных органах.

    О долге блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой в размере 53 тыс. 554 рублей по ее ИП сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

    Ранее она уже полностью погасила задолженность перед налоговой на сумму 11,3 млн рублей.

    Напомним, что в мае 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. В материалах суда отмечено, что Ивлеева была обязана удалить информационный пост, но этого не сделала. Поводом для протокола стал пост блогера в Instagram (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской). Мосгорсуд оставил в силе решение суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель напитков «Коленки пчелы», где основной долей владеет блогер Анастасия Ивлеева, оказался ответчиком по искам транспортных компаний на сумму свыше 2,5 млн рублей.

    До этого певец Филипп Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ, так как он не согласился сниматься с ней в одном кадре.

    9 января 2026, 21:11 • Новости дня
    Семья из четырех человек погибла от отравления газом в Татарстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В доме на улице Заовражная в Верхнем Услоне в Татарстане обнаружили тела четырех человек, среди которых двое детей, причиной считают отравление угарным газом из-за неисправности котла, заявили местные власти.

    Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате отравления угарным газом в одном из домов на улице Заовражная в Верхнем Услоне Татарстана. Сообщение о трагедии разместил в своем Телеграм-канале глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин и выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Варакин отметил: «В одном из домов погибли четыре человека, среди которых двое детей». По предварительной информации, среди погибших – бабушка, отец детей, а также мальчик 11 лет и девочка 13 лет, уточняет издание KazanFirst.

    Причиной трагедии, по предварительным данным, могла стать неисправность котла, что привело к утечке угарного газа. Обстоятельства ЧП сейчас выясняются, на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в машине в Калужской области нашли тела двух подростков, погибших от отравления угарным газом.

    До этого в Бурятии в СНТ «Черемушки» 14 декабря обнаружили тела двух супругов и их малолетнего ребенка с признаками отравления угарным газом.

    А в Башкирии в ноябре двое работников сельхозпредприятия погибли от отравления угарным газом после спуска в бункер для очистки зерноочистительной машины.

    10 января 2026, 15:31 • Новости дня
    Россия сохранила мировое лидерство по вылову лососей

    Россия сохранила мировое лидерство по вылову тихоокеанских лососей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В этом году объем вылова тихоокеанских лососей в России достиг примерно 335,5 тыс. тонн, что на 100 тыс. тонн превышает показатель 2024 года, сообщили в Росрыболовстве.

    Россия продолжает удерживать мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей, сообщает Росрыболовство. Ведомство отметило, что в ходе последней лососевой путины российские рыбаки выловили около 335,5 тыс. тонн этой рыбы. Это на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.

    В пресс-службе Росрыболовства подчеркнули, что страна полностью обеспечена красной рыбой и икрой. По итогам 2024 года вылов лососевых в России составил 235,5 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за последние 20 лет. Несмотря на это, Россия сохранила первенство в мире, опередив США. Самые крупные уловы лососей в стране зафиксированы в 2018 году – 685 тыс. тонн и в 2023 году – 609 тыс. тонн. Специалисты отмечают, что позиция лидера по добыче тихоокеанских лососей позволяет России оставаться ключевым поставщиком на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что российские рыбаки ежегодно добывают около 5 млн тонн водных биоресурсов. А в ближайшие годы добыча рыбы может достигнуть 6 млн тонн.

    До этого сообщалось, что стоимость красной икры в стране снизилась на фоне успешной добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.

    А на совещании с членами правительства президент Владимир Путин подчеркнул системную поддержку рыбного хозяйства в России.

    10 января 2026, 14:23 • Новости дня
    В Кузбассе для розыска пропавшего подростка создали 30 поисковых групп

    В Кузбассе розыск пропавшего подростка начали 30 поисковых групп

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поиски пропавшего 17-тилетнего жителя Прокопьевска в Кемеровской области ведутся силами более сотни сотрудников полиции и волонтеров с привлечением автотранспорта, сообщили в полиции региона.

    В Прокопьевске Кемеровской области пропал 17-летний парень. Он ушел от знакомых вечером 8 января и не вернулся домой. О его исчезновении заявила мать утром следующего дня.

    Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, к поискам пропавшего подростка привлечены 66 сотрудников полиции и 35 волонтеров, а также 14 автомобилей.

    В регионе созданы 30 поисковых групп, которые обследуют город и прилегающие территории, а также опрашивают возможных свидетелей. По данным полиции, участники поисков продолжают проверять места, где подросток мог появиться. Местные жители также подключаются к поисковой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ломоносовском районе Ленобласти отец и сын нашлись живыми после ночи в лесу с двумя ротвейлерами.

    Кроме того, в Самарской области разыскивают четверых детей, которые вечером исчезли после прогулки.


    10 января 2026, 17:26 • Новости дня
    В «Золотое кольцо» вошли 49 новых населенных пунктов

    В «Золотое кольцо» впервые вошли города Нижегородской и Тверской областей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маршрут «Золотое кольцо» к своему 60-летию увеличится на 49 новых городов и сел, впервые охватив Нижегородскую и Тверскую области, сообщили в правительстве.

    Маршрут «Золотое кольцо» России будет расширен на 49 новых населенных пунктов к 60-летнему юбилею проекта, сообщает ТАСС. Как заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, впервые в маршрут войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. «В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов», – подчеркнул он.

    Власти отмечают, что регионы, входящие в «Золотое кольцо», пользуются поддержкой по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этих областях активно строятся гостиницы и туристические комплексы, сейчас реализуется 60 инвестиционных проектов и выделена единая субсидия на 2025-2027 годы. Кроме того, маршрут теперь станет платформой для различных форматов путешествий: автобусных экскурсий, автотуров, речных круизов и железнодорожных туров.

    Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что расширение маршрута превращает «Золотое кольцо» в «целую экосистему путешествий» с разными форматами – от паломничества до гастрономических туров. Проект должен стать катализатором развития малых городов, создавая рабочие места, способствуя восстановлению памятников и повышая привлекательность территорий.

    В число новых точек маршрута войдут, в частности, Александров, Вязники, Муром, Юрьев-Польский, Боголюбово во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Вятское в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешма, Плес, Шуя в Ивановской области, Галич, Нерехта в Костромской области, Ликино-Дулево, Хотьково в Московской области, Калязин и Кашин в Тверской области, а также Арзамас, Богородск, Нижний Новгород, Дивеево в Нижегородской области.

    Напомним, ранее комиссия Минэкономразвития одобрила включение Рыбинска в Ярославской области в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас российские туристы ищут новые способы отдыха внутри страны. К 2030 году власти планируют увеличить число туристических поездок по России до 140 млн с нынешних 90 млн.


    10 января 2026, 16:50 • Новости дня
    Названы сроки появления ГОСТов для роверов в России

    Первые ГОСТы по безопасности и классификации роверов появятся в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России в 2026 году планируется утвердить стандарты по безопасности и классификации роботов-доставщиков, что позволит начать их легальное использование, сообщили в Росстандарте.

    Первые нормативные документы на роботов-доставщиков, известных как роверы, появятся в России в 2026 году. Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил РИА «Новости», что работа по созданию стандартов уже ведется, но требования будут касаться только классификации и общей безопасности, а не интеграции роверов в уличное движение.

    Шалаев отметил: «Эта работа уже начата, и в 2026 году у нас должны появиться требования пока не по интегрированию роверов в уличное движение, а именно по классификации и общим требованиям безопасности».

    Роботы-доставщики, разработанные компанией «Яндекс» в 2019 году, используются для доставки заказов из сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Роверы самостоятельно прокладывают маршруты и давно стали привычными для жителей Москвы, которые нередко помогают им выбраться из сугробов или проявляют к ним симпатию, как к домашним питомцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве уже утвердили порядок работы автономных курьеров-роверов. Все такие устройства будут подключены к городским информационным системам.

    А до этого в Казани стартовало тестирование запуска роботов-доставщиков. Сейчас роверы в этом городе сканируют улицы для создания маршрутов доставки.


    10 января 2026, 14:55 • Новости дня
    В Курской области ударом дрона ВСУ ранен пожилой мужчина

    Шестидесятилетний житель Фонова получил минно-взрывную травму от удара дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    60-летний мужчина получил ранения в результате попадания беспилотника в частный дом в хуторе Фонов Рыльского района Курской области и был госпитализирован, сообщают местные власти.

    В результате ночной атаки беспилотника на частный дом в хуторе Фонов Рыльского района пострадал местный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

    60-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ожоги обеих кистей и правой щеки. Его доставили в Курскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Хинштейн отметил: «Наши медики сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Самого скорейшего выздоровления ему!».

    Глава региона ранее в субботу сообщал о налете беспилотников и пожаре в доме в Рыльском районе области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 января настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил ранение в Курской области в результате атаки дрона.

    У священника обнаружили осколочные ранения лица, головы, груди, рук и ног, а также серьезную закрытую черепно-мозговую травму и повреждение левого глаза, Шестопалова уже доставили в московский госпиталь.


    10 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией

    Сийярто предупредил о риске провокации войны Британии и Франции с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

    Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

    Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.

    10 января 2026, 17:12 • Новости дня
    Умер известный искусствовед Сергей Даниэль

    В возрасте 76 лет скончался известный искусствовед Сергей Даниэль

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ушел из жизни известный историк искусства и преподаватель, автор более 70 научных работ и книг по живописи Сергей Даниэль, ему было 76 лет.

    Известный искусствовед Сергей Даниэль скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни, передает ТАСС. О смерти ученого сообщил ректор Академии художеств имени И. Е. Репина Семен Михайловский.

    Даниэль в течение многих лет преподавал в этом учебном заведении и был одним из ведущих специалистов в области русской и западноевропейской живописи, а также библейской иконографии.

    «Печальная новость о смерти выдающегося ученого Сергея Даниэля. На протяжении многих лет он преподавал в Академии, воспитал не одно поколение исследователей. Я всегда считал его присутствие на факультете теории и истории искусств исключительно значимым», – заявил Михайловский. По словам ректора, ученый был важной фигурой для Академии, отличался талантом популяризатора и прожил жизнь, тесно связанную с искусством.

    Михайловский уточнил, что несколько лет назад Даниэль ушел из Академии по состоянию здоровья, а после смерти жены стал вести уединённый образ жизни. О дате и месте прощания и похорон не сообщается.

    Сергей Даниэль родился в ноябре 1949 года, окончил Ленинградское художественное училище и Институт имени И. Е. Репина. Был учеником Юрия Лотмана, работал под руководством Григория Длугача в Эрмитаже, входил в неформальное творческое объединение «Эрмитаж» и преподавал специальные дисциплины в детской художественной школе более 20 лет. С 1995 года работал профессором Академии художеств.

    Доктор искусствоведения Даниэль является автором таких книг, как «Картина классической эпохи», «Искусство видеть», «Библейские сюжеты», «Питер Брейгель» и более 70 статей по истории и теории искусства. Профессор Петербургской Академии художеств состоял в Союзе художников России и международной Ассоциации искусствоведов, а также продолжал заниматься живописью до последних лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в возрасте 49 лет скончался директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик, возглавлявший ее последние десять лет.

    Днем ранее венгерский режиссер Бела Тарр, автор культовых фильмов по произведениям Ласло Краснахоркаи, умер после продолжительной болезни на 71-м году жизни.

    А 2 января в возрасте 66 лет скончался российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев.

