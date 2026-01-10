  • Новость часаСМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    10 января 2026, 19:39

    Рубио объяснил выход США из международных организаций

    Рубио назвал причину выхода США из 66 международных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После подписания Дональдом Трампом меморандума о выходе США из 66 международных организаций, госсекретарь Марко Рубио объяснил причину подобного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил причину выхода Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру.

    «Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», - заявил Рубио.

    Он отметил, что последует дальнейший пересмотр участия США в различных международных организациях, однако не уточнил, о каких учреждениях идет речь. По словам Рубио, Соединенные Штаты больше не намерены финансировать организации, которые не способны обеспечить результаты, подотчетность или уважение к национальным интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из 66 международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.

    Также Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры.

    Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.

    7 января 2026, 21:20
    ООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    В ООН призвали не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 01:20
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 08:42
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    10 января 2026, 06:56
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    8 января 2026, 21:18
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    8 января 2026, 04:55
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    10 января 2026, 00:45
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    10 января 2026, 07:30
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу назначено на 12 января, свидетельствует расписание СБ.

    Встреча пройдет по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» и начнется в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев инициирует созыв Совбеза ООН, совета Украина – НАТО и намерен добиваться реакции от ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с ударом «Орешником», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российских ударов, в том числе с использованием «Орешника», часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    10 января 2026, 02:20
    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее

    Трамп: Гренландия должна стать собственностью США

    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности… Страны должны владеть, и защищают они именно собственность, а не аренду. И нам придётся защищать Гренландию», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент отметил, что пока не ведутся переговоры о покупке острова, однако Штаты готовы предпринять шаги по автономной датской территории, невзирая на мнение Копенгагена. «Прямо сейчас мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии – нравится им это или нет», – сказал Трамп.

    Глава Белого дома также подчеркнул, что предпочел бы заключить договоренность с Данией «простым путем», но если не получится, США готовы действовать «сложным».

    Трамп добавил, что любит Данию, но считает, что исторические события не дают Копенгагену права на владение Гренландией: «Тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией. Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него честь сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    9 января 2026, 08:01
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    8 января 2026, 07:45
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    8 января 2026, 22:35
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    8 января 2026, 00:25
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    8 января 2026, 04:40
    Минздрав США назвал ультрапереработанные продукты прямой угрозой населению

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые советы Минздрава США призывают ограничить сахар и ультрапереработанные продукты в рационе, так как их преобладание становится настоящим оружием против населения, заявил глава ведомства Роберт Ф. Кеннеди-младший.

    Новые рекомендации по питанию в США, опубликованные Министерством здравоохранения и социальных служб, повторили прежние советы, но добавили акценты движения министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего «Сделаем Америку снова здоровой».

    В документе американцев призывают отдавать предпочтение белкам и «здоровым жирам», ограничивать употребление ультрапереработанных продуктов и добавленного сахара, передает CNN.

    «Мой посыл ясен: ешьте настоящую еду», – заявил Кеннеди на брифинге в Белом доме.

    Ключевым изменением стала перевернутая пирамида питания, где мясо, сыр и овощи находятся в самой широкой части наверху, что кардинально отличается от прежней концепции.

    Власти считают, что следование этим советам поможет предотвратить или замедлить развитие хронических заболеваний. Помимо ограничения сахара и переработанных продуктов, рекомендуется отдавать предпочтение маслам с незаменимыми жирными кислотами, например, оливковому, а также допускается сливочное или говяжий жир.

    Американская медицинская ассоциация поддержала акцент на борьбе с высоко переработанными продуктами, натрием и сахаром, отмечая, что рекомендации дают ясные советы для пациентов и врачей.

    Американская кардиологическая ассоциация одобрила усиление роли овощей, фруктов и цельнозерновых, но выразила обеспокоенность из-за возможного превышения норм по натрию и насыщенным жирам при большом потреблении красного мяса и молочных продуктов. Врачи призвали потребителей отдавать приоритет растительным белкам, морепродуктам и нежирному мясу.

    Обновленные рекомендации повлияют и на школьное питание, а также станут руководством для местных департаментов здравоохранения. По словам Лори Треммел Фриман, главы Национальной ассоциации должностных лиц здравоохранения, рекомендации должны стать инструментом борьбы с эпидемией ожирения и хроническими заболеваниями.

    В числе основных правил на 2025-2030 годы: увеличение белка до 1,2–1,6 грамма на килограмм массы тела, предпочтение цельномолочным продуктам без сахара (три порции в день при рационе в 2 тыс. калорий), две-четыре порции цельнозерновых в день и значительное сокращение рафинированных углеводов.

    Также рекомендуются три порции овощей и две порции фруктов ежедневно, при этом допускается замороженная, сушеная или консервированная продукция без добавленного сахара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США борьбу с ожирением начали с детей и военных. США подтвердили ограничения на визы для больных диабетом и ожирением. При этом глава Пентагона Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США.


    8 января 2026, 02:35
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

