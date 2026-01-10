Рубио объяснил выход США из международных организаций

Рубио назвал причину выхода США из 66 международных организаций

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил причину выхода Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру.

«Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», - заявил Рубио.

Он отметил, что последует дальнейший пересмотр участия США в различных международных организациях, однако не уточнил, о каких учреждениях идет речь. По словам Рубио, Соединенные Штаты больше не намерены финансировать организации, которые не способны обеспечить результаты, подотчетность или уважение к национальным интересам страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из 66 международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.

Также Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры.

Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.