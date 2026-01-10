  • Новость часаСМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    10 января 2026, 19:12 • Новости дня

    Активисты Рима вышли к посольству США на митинг поддержки Венесуэлы

    Активисты Рима собрались на митинг у посольства США в поддержку Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре итальянской столицы около трех тысяч участников акции с флагами Венесуэлы выразили протест против ареста Николаса Мадуро и действий США.

    Акция с участием двух-трех тысяч человек прошла в Риме в поддержку Венесуэлы и против действий США, передает РИА «Новости». Колонна демонстрантов с венесуэльскими флагами и транспарантом «Руки прочь от Венесуэлы» направилась к посольству США, где был запланирован митинг. Организаторы заявили, что в шествии принимали участие левые движения, профсоюзы, сторонники Палестины и студенты.

    Шествие сопровождалось большим числом полицейских, у здания дипмиссии США были размещены бронеавтомобили и спецподразделения в экипировке. В районе проведения акции возникли значительные затруднения с автомобильным и автобусным движением из-за перекрытий.

    Манифестация прошла под лозунгами против американского империализма и в поддержку арестованных в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Организаторы сообщили на своем сайте, что аналогичные акции проходят в 30 городах Италии.

    24 комментария

    Также в субботу у штаб-квартиры ООН в Бейруте представители Союза демократической молодежи Ливана и Коммунистической партии собрались на акцию протеста против действий США в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг протесты с требованием освободить Николаса Мадуро провели в столице ЮАР у здания американского посольства.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже также организовали массовые демонстрации против операции США в Венесуэле.

    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Комментарии (65)
    10 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия назвала договор с Венесуэлой безальтернативным ориентиром

    Посол России Мелик-Багдасаров встретился с главой МИД Венесуэлы Хилем в Каракасе

    Россия назвала договор с Венесуэлой безальтернативным ориентиром
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вступивший в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой остается безальтернативным ориентиром для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Вступивший в силу межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве является безальтернативным ориентиром для дальнейшего всестороннего укрепления наших отношений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он отметил, что выполнение задач, определенных в ходе контактов на высшем уровне, в том числе по итогам 19-го заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии, будет продолжено.

    В ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Мелик-Багдасаров вновь выразил поддержку и солидарность России с народом и правительством Венесуэлы, а также подтвердил законность требований Каракаса по немедленному освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги, похищенных в ходе вооруженной агрессии США.

    По словам посла, трагические последствия нападения, в результате которого погибли около 100 гражданских и военных, требуют сурового осуждения, тщательного расследования и наказания виновных. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что жертвы нападения защищали конституционный строй и президента страны, не представляя угрозы агрессору.

    Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшее развитие сотрудничества, включая активное внешнеполитическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. МИД Венесуэлы Хиль заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (4)
    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (12)
    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (15)
    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    Комментарии (4)
    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    Комментарии (22)
    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (8)
    8 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Комментарии (10)
    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (40)
    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    Комментарии (18)
    10 января 2026, 08:46 • Новости дня
    Пушков усомнился в желании Мелони начать диалог с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальном намерении премьер-министра Италии Джорджи Мелони вести переговоры с Россией, указав на неясность формата и содержания возможного диалога.

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

    Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

    «Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 12:06 • Новости дня
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    @ Kyle Mazza/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана, в конце декабря проводил тайные переговоры с США о возможности предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, Паролин просил Вашингтон проявить терпение и дать Мадуро шанс покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», – рассказал источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

    В эти дни Паролин также пытался выйти на контакт с госсекретарем Марко Рубио, опасаясь масштабного кровопролития в Венесуэле.

    В публикации отмечается, что посол США при Святом Престоле Брайан Берч был срочно вызван Паролином, чтобы Ватикан получил больше информации о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Кардинал прямо заявил, что Москва готова принять Мадуро, и просил американских представителей выждать, пока бывший лидер Венесуэлы не даст согласие.

    В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». В свою очередь, в Госдепартаменте США отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос The Washington Post.

    Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США.

    Комментарии (3)
    10 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (10)
