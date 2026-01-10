Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был выдвинут кандидатом на пост главы правительства от правящей партии ФИДЕС на предстоящих в апреле парламентских выборах, передает ТАСС. Решение было принято 31-м съездом ФИДЕС, который прошел в Будапеште и транслировался национальными телеканалами. Орбан был избран единогласно и без альтернативных кандидатур.

В своей речи Орбан поблагодарил делегатов за доверие и подчеркнул, что после 20 лет на посту премьер-министра по-прежнему готов выполнять эту задачу. Он отметил, что партия и дальше будет отстаивать интересы Венгрии на международной арене.

Вопрос о дальнейшем лидерстве Орбана в партии будет решаться после выборов, когда станет известен состав нового правительства. ФИДЕС вместе с партией христианских демократов конкурирует с оппозиционной партией «Тиса», которую возглавляет бывший чиновник Петер Мадьяр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечали, что в Брюсселе надеются на разгромное поражение ФИДЕС на выборах в следующем году.

Ранее представитель ФИДЕС Тамаш Менцер раскритиковал политику ЕС по конфликту на Украине, назвав ее абсурдной. А в мае правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре со Службой безопасности Украины.