Ирландские фермеры вышли на массовый протест против соглашения ЕС и МЕРКОСУР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тысячи фермеров в Ирландии приняли участие в массовом митинге против соглашения между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ирландскую корпорацию RTE. Протестующие собрались в Атлоне, где провели акцию с использованием тракторов и выразили недовольство предстоящим подписанием сделки.

По словам главы Евросовета Антониу Кошты, окончательное подписание документа запланировано на 17 января в Парагвае. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно подтвердил, что церемония состоится в ближайшие дни.

Фермеры опасаются, что соглашение поставит под угрозу экспорт ирландской говядины в Европу из-за появления более дешевой продукции из Бразилии. Они также считают, что сделки с латиноамериканскими странами приведут к росту конкуренции и снижению продаж европейских сельхозпроизводителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы и автомагистрали из-за опасений наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР после будущего соглашения о свободной торговле.

До этого страны Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР. А глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

Однако в субботу стало известно, что во Франции могут провести внеочередные парламентские выборы из-за угрозы вотума недоверия правительству по поводу соглашения с МЕРКОСУР.