Автобус въехал в столб в Екатеринбурге

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел вечером в субботу на перекрестке улиц Заводская и Крауля. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили: «По предварительным данным, водитель автобуса «НефАЗ», двигаясь по маршруту, почувствовал недомогание и допустил наезд на опору», передает РИА «Новости».

На момент происшествия в автобусе находились девять пассажиров. Всех их, а также водителя, осматривают медики на предмет возможных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в аварии со школьным микроавтобусом в Удмуртии пострадали 14 человек, включая восьмерых детей.

В декабре в Ленобласти школьный микроавтобус съехал в кювет.