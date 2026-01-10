В России утвержден новый список болезней для бесплатной медпомощи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России утвердило обновленный перечень заболеваний, при которых россияне имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление. В список вошли инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, эндокринные нарушения, болезни нервной системы, крови, иммунитета, а также заболевания глаз и его придатков.

Также бесплатная помощь будет оказана при болезнях уха, сердца, органов дыхания, пищеварения (кроме зубного протезирования), мочеполовой системы, кожи, костно-мышечной системы, травмах и отравлениях.

В перечень включены и врожденные аномалии, беременность, роды, послеродовой период, психические расстройства и состояния детей в перинатальный период.

В документе отдельно указано, что расширен неонатальный скрининг: с этого года в него включены Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

Россияне в возрасте от 18 до 40 лет смогут бесплатно один раз определить уровень липопротеидов в крови, а также получить оценку липидного профиля: «Пациенты от 18 до 39 лет смогут проходить данную процедуру раз в шесть лет, а лица старше 40 лет – раз в три года», - говорится в постановлении.

Беременные получат возможность пройти неинвазивное пренатальное тестирование на врожденные аномалии плода по крови матери. Женщинам от 21 до 49 лет один раз в пять лет будет доступен анализ на ДНК вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование шейки матки при положительном результате теста.

Кроме того, в постановлении впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию против пневмококка для пожилых граждан. Отмечается, что базовая программа ОМС также расширена за счет новых современных методов специализированной и высокотехнологичной помощи.

Ранее в России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем, включив в него аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и аномалии цветового зрения.

Правительство России также расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, добавив к нему болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

А газета ВЗГЛЯД написала, как получить бесплатные лекарства и льготные препараты в 2026 году.



