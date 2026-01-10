В Берлине сообщили о длительном ремонте электросети после блэкаута

Stromnetz Berlin: На восстановление электросети потребуется несколько месяцев

Tекст: Дарья Григоренко

В компании подчеркнули, что сейчас задействованы две временные системы, которые будут функционировать до полного восстановления исходного состояния сети. Восстановительные работы уже спланированы, однако их завершение затянется из-за серьезного ущерба, причиненного поджогом, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе Stromnetz Berlin говорится: «Сами работы займут несколько месяцев. Причина в том, что поджог причинил значительный ущерб».

Оператор уточнил, что вторую высоковольтную линию удалось ввести в эксплуатацию после возобновления подачи электроэнергии в юго-западной части города 7 января. Подключение прошло по графику и без перебоев.

По словам компании, новая линия обеспечивает дополнительную надежность электроснабжения для населения и инфраструктуры в пострадавших районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.

Во вторник сообщалось, что экстренные ремонтные работы в районе Целендорф на юго-западе Берлина продолжаются после диверсии, оставившей без электричества более 30 тыс. домов и 2 тыс. предприятий.