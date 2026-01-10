В «Золотое кольцо» вошли 49 новых населенных пунктов

В «Золотое кольцо» впервые вошли города Нижегородской и Тверской областей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Маршрут «Золотое кольцо» России будет расширен на 49 новых населенных пунктов к 60-летнему юбилею проекта, сообщает ТАСС. Как заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, впервые в маршрут войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. «В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов», – подчеркнул он.

Власти отмечают, что регионы, входящие в «Золотое кольцо», пользуются поддержкой по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В этих областях активно строятся гостиницы и туристические комплексы, сейчас реализуется 60 инвестиционных проектов и выделена единая субсидия на 2025-2027 годы. Кроме того, маршрут теперь станет платформой для различных форматов путешествий: автобусных экскурсий, автотуров, речных круизов и железнодорожных туров.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что расширение маршрута превращает «Золотое кольцо» в «целую экосистему путешествий» с разными форматами – от паломничества до гастрономических туров. Проект должен стать катализатором развития малых городов, создавая рабочие места, способствуя восстановлению памятников и повышая привлекательность территорий.

В число новых точек маршрута войдут, в частности, Александров, Вязники, Муром, Юрьев-Польский, Боголюбово во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Вятское в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешма, Плес, Шуя в Ивановской области, Галич, Нерехта в Костромской области, Ликино-Дулево, Хотьково в Московской области, Калязин и Кашин в Тверской области, а также Арзамас, Богородск, Нижний Новгород, Дивеево в Нижегородской области.

Напомним, ранее комиссия Минэкономразвития одобрила включение Рыбинска в Ярославской области в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас российские туристы ищут новые способы отдыха внутри страны. К 2030 году власти планируют увеличить число туристических поездок по России до 140 млн с нынешних 90 млн.



