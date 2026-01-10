Умер известный искусствовед Сергей Даниэль

В возрасте 76 лет скончался известный искусствовед Сергей Даниэль

Tекст: Тимур Шайдуллин

Известный искусствовед Сергей Даниэль скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни, передает ТАСС. О смерти ученого сообщил ректор Академии художеств имени И. Е. Репина Семен Михайловский.

Даниэль в течение многих лет преподавал в этом учебном заведении и был одним из ведущих специалистов в области русской и западноевропейской живописи, а также библейской иконографии.

«Печальная новость о смерти выдающегося ученого Сергея Даниэля. На протяжении многих лет он преподавал в Академии, воспитал не одно поколение исследователей. Я всегда считал его присутствие на факультете теории и истории искусств исключительно значимым», – заявил Михайловский. По словам ректора, ученый был важной фигурой для Академии, отличался талантом популяризатора и прожил жизнь, тесно связанную с искусством.

Михайловский уточнил, что несколько лет назад Даниэль ушел из Академии по состоянию здоровья, а после смерти жены стал вести уединённый образ жизни. О дате и месте прощания и похорон не сообщается.

Сергей Даниэль родился в ноябре 1949 года, окончил Ленинградское художественное училище и Институт имени И. Е. Репина. Был учеником Юрия Лотмана, работал под руководством Григория Длугача в Эрмитаже, входил в неформальное творческое объединение «Эрмитаж» и преподавал специальные дисциплины в детской художественной школе более 20 лет. С 1995 года работал профессором Академии художеств.

Доктор искусствоведения Даниэль является автором таких книг, как «Картина классической эпохи», «Искусство видеть», «Библейские сюжеты», «Питер Брейгель» и более 70 статей по истории и теории искусства. Профессор Петербургской Академии художеств состоял в Союзе художников России и международной Ассоциации искусствоведов, а также продолжал заниматься живописью до последних лет.

