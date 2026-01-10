  • Новость часаПВО сбили украинские БПЛА над шести районами Ростовской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Удар по Киеву привел к конфликту между Зеленским и Кличко
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Макрон обсудил с депутатами нюансы отправки войск на Украину
    10 января 2026, 17:02 • Новости дня

    Актера из фильма «Один дома» оштрафовали за попытку вызвать эскортницу

    Актера из фильма «Один дома» Стерн получил штраф за попытку вызвать эскортницу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Дэниел Стерн, известный по роли грабителя в фильме «Один дома», был оштрафован полицией Калифорнии за попытку воспользоваться услугами проститутки, сообщили СМИ.

    «Похоже, Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один... потому что полиция выписала ему штраф за попытку вызвать эскортницу», – говорится в сообщении портала TMZ со ссылкой на полицейские документы, передает РИА «Новости».

    В материалах уточняется, что изначально в СМИ появилась информация о задержании актера. Позднее полиция Калифорнии официально подтвердила, что Дэниел Стерн отделался только штрафом, не попав под арест.

    Ранее актера Девина Рэтрея, сыгравшего роль Базза Маккалистера в фильме «Один дома», обвинили в изнасиловании.

    В мае актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах и получил 18 месяцев условного срока.

    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    Комментарии (36)
    10 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия назвала договор с Венесуэлой безальтернативным ориентиром

    Посол России Мелик-Багдасаров встретился с главой МИД Венесуэлы Хилем в Каракасе

    Россия назвала договор с Венесуэлой безальтернативным ориентиром
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вступивший в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой остается безальтернативным ориентиром для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Вступивший в силу межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве является безальтернативным ориентиром для дальнейшего всестороннего укрепления наших отношений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он отметил, что выполнение задач, определенных в ходе контактов на высшем уровне, в том числе по итогам 19-го заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии, будет продолжено.

    В ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Мелик-Багдасаров вновь выразил поддержку и солидарность России с народом и правительством Венесуэлы, а также подтвердил законность требований Каракаса по немедленному освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги, похищенных в ходе вооруженной агрессии США.

    По словам посла, трагические последствия нападения, в результате которого погибли около 100 гражданских и военных, требуют сурового осуждения, тщательного расследования и наказания виновных. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что жертвы нападения защищали конституционный строй и президента страны, не представляя угрозы агрессору.

    Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшее развитие сотрудничества, включая активное внешнеполитическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. МИД Венесуэлы Хиль заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении группировка российских войск «Север» на отбитых позициях ВСУ обнаружила яму, в которой содержались украинские дезертиры и отказники, в яме было три трупа.

    На Харьковском направлении бои в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются. «Северяне» ведут наступление на всех участках фронта, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по выявленным целям, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы «Северяне» продвинулись на семи участках фронта на 700 м, а авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. В лесу возле Лимана бойцы «Северян» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 250 м.

    «На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», – говорится в сообщении.

    В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на восток на 300 м, добившись тактических успехов. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 150 м, уничтожив ВСУ огнем ТОС-1А. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

    В Сумской области группировка войск «Север» наращивает темпы наступления при поддержке артиллерии, «Солнцепеков» и ударных БПЛА. У ВСУ наблюдаются проблемы с ротацией и моральным состоянием. В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 12 участках фронта, в Краснопольском – на трех, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не было, артиллерия и FPV-дроны наносили удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 01:28 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна пригрозила Стармеру санкциями США против Британии
    Конгрессвумен Луна пригрозила Стармеру санкциями США против Британии
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае запрета на территории Великобритании соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) американский Конгресс может рассмотреть введение санкций против британского премьера Кира Стармера и его страны, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    «Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом», – заявила Луна в соцсети X.

    Стармер заявил о готовности запретить X после сообщений о новой функции, из-за которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok. Он подчеркнул, что поддерживает действия британского медиарегулятора Ofcom и рассматривает «все возможные меры» для контроля ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    По словам Стармера, X и ее руководство должны самостоятельно справиться с распространением нежелательного контента. Он добавил, что британские власти поддерживают любые шаги медиарегулятора по недопущению подобного контента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Европой и США обострился из-за вопросов онлайн-цензуры. Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Госдепартамент также назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press, IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к решению возникших проблем.

    Владимир Зеленский подверг резкой критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что столица оказалась не готова к возникшим проблемам с энергетической инфраструктурой, передает ТАСС. В городе и области уже несколько дней действуют экстренные отключения электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением.

    Зеленский в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил: «Основное внимание следует уделять не избеганию проблем, а их решению, особенно когда для этого есть необходимые ресурсы – как в Киеве. Это самый финансируемый город на Украине, и все необходимые резервные системы должны быть на месте».

    В ночь накануне в Киеве также были зафиксированы взрывы, что усугубило ситуацию с энергоснабжением и усилило напряженность в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две киевские ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – сейчас не работают и требуют восстановления, на которое потребуется один-два дня.

    Часть города осталась без отопления и электричества.  Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электричеством.

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Повреждения объекта критической инфраструктуры после российского удара «Орешником» ужасны, заявил мэр украинского Львова Андрей Садовый.

    В эфире украинского ТВ Садовой сообщил, что жертв нет. Он признал, что ПВО не удалось зафиксировать российскую ракету «Орешник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, целью российского удара стало крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Комментарии (11)
    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    Комментарии (4)
    10 января 2026, 13:39 • Новости дня
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта на фоне масштабных аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК «Укрэнерго», сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна», причиной стали аварийные отключения электроэнергии, которые введены по распоряжению национальной энергокомпании, сообщает ТАСС.

    Также в украинской столице временно не работает электротранспорт.

    В сообщении киевской городской государственной администрации говорится: «По команде НЭК «Укрэнерго» в городе введены аварийные отключения электроэнергии», передает РИА «Новости».

    Энергохолдинг «ДТЭК» ранее уведомил о начале аварийных отключений света как в Киеве, так и на территории Киевской области.

    Накануне в Киеве прекратили работу две ТЭЦ. На всей территории Украины, включая Киев и Львов, была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщили о многочисленных взрывах. По уточнению премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после серии взрывов в Киеве более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    Комментарии (13)
    10 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Полковник Райснер: Развертывание «Орешника» усугубило раскол внутри НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Размещение ракетного комплекса «Орешник» военными России усиливает внутренние разногласия стран НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных систем и приоритетов, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung.

    В ходе беседы он отметил: «Это еще больше усугубляет раскол в НАТО», передает Ura.ru.

    По словам Райснера, новые российские возможности вынуждают европейские государства пересмотреть свои противоракетные оборонительные системы и системы раннего предупреждения. Он подчеркнул, что европейцам необходимо начать «серьезно и реалистично» оценивать складывающуюся стратегическую ситуацию.

    Эксперт связал дискуссии вокруг Гренландии с увеличением значения Арктики и северных маршрутов для военных стратегий России и США. По его оценке, появление «Орешника» меняет баланс сил на северном направлении и обостряет споры между членами НАТО по вопросам оборонных приоритетов, финансирования и размещения военной инфраструктуры.

    Райснер считает, что Европе придется ускорить обновление средств ПРО и систем раннего оповещения для сокращения времени реагирования на возможные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что этот удар стал сигналом для Европы и США.

    Профессор Гленн Дизен назвал удары по целям на Украине сигналом для НАТО.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Комментарии (3)
    10 января 2026, 06:56 • Новости дня
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    Комментарии (18)
    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (6)
    9 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

    Бастрыкин поручил доложить по ситуации со сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Следственного комитета потребовал доклад о правовых аспектах сноса здания бывшего ВНИИБ в Петербурге, вызвавшего общественный резонанс.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства подготовить доклад по ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на Васильевском острове, сообщили в Телеграм-канале ведомства. В Следственном комитете отметили, что в социальных сетях пользователи активно обсуждают судьбу здания и просят главу СК вмешаться.

    В сообщении СК говорится: «Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СКпо Санкт-Петербургу Иванову Д.А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего».

    Ранее в Следственном комитете уточняли, что у участка, где находится здание ВНИИБ, есть застройщик с разрешением на строительство многоквартирного дома, действующим до конца 2027 года, а также всеми необходимыми документами для проведения демонтажных работ.

    Здание ВНИИБ было возведено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой, а сам институт прекратил работу в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге мужчину задержали после того, как он распылил перцовый газ в охранника, не допускавшего активистов и жителей к месту сноса здания бывшего ВНИИБ на втором Муринском проспекте.

    До этого во Владивостоке 36-летний пьяный мужчина распылил перцовый газ в лицо полицейскому и был заключен под стражу.

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 02:57 • Новости дня
    Самым популярным словом в русском языке оказался англицизм

    Институт Русистики назвал англицизм «ок» самым популярным словом русского языка

    Tекст: Антон Антонов

    В русском языке англицизм «ок» считается самым популярным словом, сообщили в Институте Русистики.

    «Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово «ок», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По мнению специалистов, широкое распространение этого англицизма напрямую связано со стремлением к краткости в русском языке, а также с информативностью и однозначностью самого слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Государственного института русского языка имени Пушкина сообщила, что главным словом 2025 года стало слово «победа». Институт Пушкина назвал самые популярные слова 2025 года. Институт Русистики признал букву «А» самой популярной в русском языке.

    Комментарии (15)
    10 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новейшая ракета «Орешник» с заявленной дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы находится в зоне её поражения, говорится в материале Sky News.

    Британия и Франция планировали принять меры против России, однако получили недвусмысленный сигнал с помощью ракеты «Орешник», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sky News. В материале отмечается, что эта ракета способна преодолеть расстояние до 5500 километров, что ставит под угрозу практически всю территорию Европы.

    «Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила», – говорится в материале Sky News. Журналисты уточняют, что запуск этой ракеты может рассматриваться как прямой ответ на сообщения о возможном вводе британских и французских войск на Украину после завершения конфликта.

    Эксперты отмечают, что демонстрация возможностей «Орешника» стала предупреждением для западных стран о серьезности намерений России и возможных последствиях вмешательства в ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части уже нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Австрийский полковник Маркус Райснер отметил, что размещение комплекса «Орешник» военными России усиливает разногласия внутри НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных приоритетов.

    В результате «удара возмездия» с использованием «Орешника» часть Киева осталась без отопления и электричества, а крупнейшее газовое хранилище во Львовской области получило значительный ущерб.

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 07:13 • Новости дня
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    @ Michel Euler/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину, пишет Parisien со ссылкой на парламентариев.

    Встреча состоялась 8 января при участии премьер-министра Себастьена Лекорню, министра вооруженных сил Катрин Вотрен и начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих». Лекорню подчеркнул, что важно привлекать депутатов к обсуждению таких решений, и объявил о возможных парламентских дебатах по этому вопросу в ближайшие две-три недели.

    Глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано рассказала, что президент предоставил парламентариям «конфиденциальные детали» вклада Франции. По ее словам, речь идет об участии 6 тыс. французских военных в составе международного контингента из 10 тыс. человек, включая военных из Британии. Командование этих сил планируется разместить в Мон-Валерьене под Парижем.

    Макрон заявил, что европейцам удалось добиться значительного прогресса в получении поддержки этих сил со стороны США, однако многие депутаты выразили сомнения. «Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», – заявила Пано. Лидер «Экологистов» Марин Тонделье также призвала не быть наивными в отношении обещаний Трампа, отметив его непостоянство.

    В целом участники встречи не возражали против представленного плана, а некоторые даже рассматривают «коалицию желающих» как альтернативу НАТО. Однако часть политиков выступила против ввода французских войск на Украину, несмотря на заверения генерала Мандона, что военные будут только поддерживать украинскую армию и не окажутся на линии фронта. Представители НФ, «Национального объединения» и Коммунистической партии считают, что отправка военных возможна лишь с мандатом ООН и в рамках миротворческой миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    Комментарии (15)
    Главное
    Мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником»
    Названа сумма новой сделки между Украиной и США
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    Полковник Райснер: Развертывание «Орешника» усугубило раскол внутри НАТО
    Пушков оценил желание Мелони начать диалог с Россией
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    Самым популярным словом в русском языке оказался англицизм