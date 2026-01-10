Актера из фильма «Один дома» оштрафовали за попытку вызвать эскортницу

Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину

Tекст: Антон Антонов

Встреча состоялась 8 января при участии премьер-министра Себастьена Лекорню, министра вооруженных сил Катрин Вотрен и начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

Обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих». Лекорню подчеркнул, что важно привлекать депутатов к обсуждению таких решений, и объявил о возможных парламентских дебатах по этому вопросу в ближайшие две-три недели.

Глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано рассказала, что президент предоставил парламентариям «конфиденциальные детали» вклада Франции. По ее словам, речь идет об участии 6 тыс. французских военных в составе международного контингента из 10 тыс. человек, включая военных из Британии. Командование этих сил планируется разместить в Мон-Валерьене под Парижем.

Макрон заявил, что европейцам удалось добиться значительного прогресса в получении поддержки этих сил со стороны США, однако многие депутаты выразили сомнения. «Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», – заявила Пано. Лидер «Экологистов» Марин Тонделье также призвала не быть наивными в отношении обещаний Трампа, отметив его непостоянство.

В целом участники встречи не возражали против представленного плана, а некоторые даже рассматривают «коалицию желающих» как альтернативу НАТО. Однако часть политиков выступила против ввода французских войск на Украину, несмотря на заверения генерала Мандона, что военные будут только поддерживать украинскую армию и не окажутся на линии фронта. Представители НФ, «Национального объединения» и Коммунистической партии считают, что отправка военных возможна лишь с мандатом ООН и в рамках миротворческой миссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.