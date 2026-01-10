  • Новость часаПВО сбили украинские БПЛА над шести районами Ростовской области
    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Удар по Киеву привел к конфликту между Зеленским и Кличко
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Макрон обсудил с депутатами нюансы отправки войск на Украину
    10 января 2026, 16:58 • Новости дня

    У здания ООН в Бейруте провели акцию протеста против политики США в Венесуэле

    Активисты Ливана провели акцию протеста против политики США в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У штаб-квартиры ООН в Бейруте в знак протеста против действий США в Венесуэле собрались участники Союза демократической молодежи Ливана и представители Коммунистической партии страны.

    Акция протеста, посвященная действиям США в отношении Венесуэлы, прошла у здания ООН в центре Бейрута, передает РИА «Новости». Союз демократической молодежи Ливана организовал мероприятие, призвав к солидарности с венесуэльским народом. Протест поддержали также представители молодежного движения и Коммунистической партии Ливана.

    Мохамад Кандж, член руководства Союза демократической молодежи Ливана, заявил: «Мы здесь чтобы выразить солидарность с народом Венесуэлы и выразить протест в связи с похищением легитимного президента Николаса Мадуро… Мы в прямом контакте с молодежными левыми движениями Венесуэлы, которые ежедневно участвуют в массовых акциях протеста».

    По его словам, у народов стран Ближнего Востока и Венесуэлы существует общий противник – США, которые, как он отметил, посягают на суверенитет стран в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг протесты с требованием освободить Николаса Мадуро прошли в столице ЮАР у здания американского посольства.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже также организовали массовые демонстрации против операции США в Венесуэле. А власти Никарагуа и вовсе выразили готовность защищать суверенитет Венесуэлы.


    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    10 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия назвала договор с Венесуэлой безальтернативным ориентиром

    Посол России Мелик-Багдасаров встретился с главой МИД Венесуэлы Хилем в Каракасе

    Россия назвала договор с Венесуэлой безальтернативным ориентиром
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вступивший в силу договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой остается безальтернативным ориентиром для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Вступивший в силу межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве является безальтернативным ориентиром для дальнейшего всестороннего укрепления наших отношений», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он отметил, что выполнение задач, определенных в ходе контактов на высшем уровне, в том числе по итогам 19-го заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии, будет продолжено.

    В ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Мелик-Багдасаров вновь выразил поддержку и солидарность России с народом и правительством Венесуэлы, а также подтвердил законность требований Каракаса по немедленному освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги, похищенных в ходе вооруженной агрессии США.

    По словам посла, трагические последствия нападения, в результате которого погибли около 100 гражданских и военных, требуют сурового осуждения, тщательного расследования и наказания виновных. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что жертвы нападения защищали конституционный строй и президента страны, не представляя угрозы агрессору.

    Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшее развитие сотрудничества, включая активное внешнеполитическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. МИД Венесуэлы Хиль заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    7 января 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    В ООН призвали не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 06:08 • Новости дня
    HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Наряду с продолжением некоторых акций протеста в Иране, поступают сообщения о появлении уличных демонстраций, расширении забастовок владельцев магазинов и студенческих протестах в ряде университетов.

    «За прошедшие дни протестные акции прошли как минимум в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих мероприятий было арестовано не менее 2076 граждан, погибло не менее 36 человек, в том числе 34 протестующих и два сотрудника сил безопасности и правоохранительных органов», – сообщает агентство новостей правозащитных организаций в Иране HRANA.

    В материале агентства причиной происходящего называют экономическое давление на широкие слои общества. Оно достигло критической точки, когда стали очевидны  признаки разрухи в повседневной жизни граждан.

    «Непрерывный рост обменных курсов, хроническая нестабильность рынка и устойчивое снижение покупательной способности омрачили и дестабилизировали экономические перспективы», – сказано в статье.

    Социальные последствия этого включают повсеместное закрытие или частичное прекращение работы предприятий, растущие трудности для малого бизнеса, что привело к распространению протестов и забастовок в различных городах.

    «Эти демонстрации не столько реакция на единичный, временный фактор, сколько результат долгосрочного накопления экономического давления и продолжающегося угасания надежды на улучшение экономических и социальных условий», – отметили в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на мечеть. В Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста чисоа беспорядков.

    7 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Посольство сообщило об отправке из Йемена первой группы российских туристов

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая группа россиян на йеменском острове Сокотра смогла его покинуть и отправилась 7 января в Саудовскую Аравию, сказано в Telegram-канале российской дипмиссии в Йемене.

    «Посольство Российской Федерации в Республике Йемен сообщает, что первая группа российских граждан, долгое время не имевших возможности покинуть остров Сокотра, успешно вылетела из Республики Йемен 7 января 2026 года рейсом авиакомпании Yemen Airways в Джидду, Саудовская Аравия», – сказано в сообщении.

    Российские дипломаты поблагодарили власти Йемена и авиакомпанию Yemen Airways за организацию эвакуационных рейсов, а также Генконсульство России в Джидде за помощь россиянам в аэропорту прибытия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сторонники отделения южных областей Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди 3 января приняли  конституционную декларацию об образовании нового независимого государства Южная Аравия.

    При этом несколько российских граждан не могли покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, связанных с внутренним конфликтом.

    10 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    9 января 2026, 09:25 • Новости дня
    Трамп назвал операцию в Венесуэле возможным актом мести Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, комментируя связь Рубио с Кубой и его роль в американской политике по отношению к латиноамериканским странам.

    Трамп подчеркнул, что Рубио, выросший в семье кубинских эмигрантов, «хорошо знает Кубу». По его словам, Куба «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

    В ходе беседы ведущий Fox News высказал предположение, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко». Трамп прямо ответил: «Может быть, была», не исключая личных мотивов Рубио при принятии решений по этому направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    10 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу назначено на 12 января, свидетельствует расписание СБ.

    Встреча пройдет по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» и начнется в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев инициирует созыв Совбеза ООН, совета Украина – НАТО и намерен добиваться реакции от ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с ударом «Орешником», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российских ударов, в том числе с использованием «Орешника», часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    10 января 2026, 12:06 • Новости дня
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    @ Kyle Mazza/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана, в конце декабря проводил тайные переговоры с США о возможности предоставления убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, Паролин просил Вашингтон проявить терпение и дать Мадуро шанс покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации. «Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», – рассказал источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

    В эти дни Паролин также пытался выйти на контакт с госсекретарем Марко Рубио, опасаясь масштабного кровопролития в Венесуэле.

    В публикации отмечается, что посол США при Святом Престоле Брайан Берч был срочно вызван Паролином, чтобы Ватикан получил больше информации о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Кардинал прямо заявил, что Москва готова принять Мадуро, и просил американских представителей выждать, пока бывший лидер Венесуэлы не даст согласие.

    В Ватикане подчеркнули, что разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период». В свою очередь, в Госдепартаменте США отказались от комментариев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос The Washington Post.

    Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла и Россия продолжают работу над программой сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США.

    9 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Самолет госдепа США прибыл в Каракас

    Самолет госдепа США приземлился в Каракасе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В международном аэропорту Каракаса приземлился самолет, связанный с государственным департаментом США, вылетевший из столицы Кюрасао.

    Посадка самолета государственного департамента США в Каракасе зафиксирована данными портала Flightradar24, передает РИА «Новости». Воздушное судно Dash 8-300, принадлежащее госдепу США, отправилось из Виллемстада, столицы Кюрасао, около 12.45 по Гринвичу и прибыло в Каракас спустя 50 минут, в 13.35 (16.35 мск).

    Назначение визита и список пассажиров, находившихся на борту, пока не раскрываются. Согласно расписанию госдепа, у госсекретаря США Марко Рубио на пятницу запланированы встречи в Белом доме. На утро пятницы по местному времени изменений в этом графике не появлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Напомним, Трамп выбрал именно Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Однако президент США подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

