Россиянин Медведев вышел в финал теннисного турнира в Брисбене

Tекст: Дарья Григоренко

В полуфинале российский теннисист обыграл американца Алекса Михельсена со счетом 6:4, 6:2. В решающем матче Медведев, посеянный под первым номером, встретится с еще одним представителем США Брендоном Накашимой, передает ТАСС.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в мировом рейтинге ATP и уже завоевал 21 титул в одиночном разряде. В 2022 году в течение 16 недель россиянин возглавлял рейтинг ATP, а в 2021 году помог национальной сборной победить в Кубке ATP и Кубке Дэвиса.

За свою карьеру Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но смог одержать победу только на Открытом чемпионате США в 2021 году. Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250, а прошлогодним победителем стал чех Иржи Легечка.

1 ноября Даниил Медведев завершил выступление на «Мастерсе» в Париже, уступив Александру Звереву в напряженном трехсетовом матче.