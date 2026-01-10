Названы сроки появления ГОСТов для роверов в России

Первые ГОСТы по безопасности и классификации роверов появятся в 2026 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первые нормативные документы на роботов-доставщиков, известных как роверы, появятся в России в 2026 году. Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил РИА «Новости», что работа по созданию стандартов уже ведется, но требования будут касаться только классификации и общей безопасности, а не интеграции роверов в уличное движение.

Шалаев отметил: «Эта работа уже начата, и в 2026 году у нас должны появиться требования пока не по интегрированию роверов в уличное движение, а именно по классификации и общим требованиям безопасности».

Роботы-доставщики, разработанные компанией «Яндекс» в 2019 году, используются для доставки заказов из сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Роверы самостоятельно прокладывают маршруты и давно стали привычными для жителей Москвы, которые нередко помогают им выбраться из сугробов или проявляют к ним симпатию, как к домашним питомцам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве уже утвердили порядок работы автономных курьеров-роверов. Все такие устройства будут подключены к городским информационным системам.

А до этого в Казани стартовало тестирование запуска роботов-доставщиков. Сейчас роверы в этом городе сканируют улицы для создания маршрутов доставки.



